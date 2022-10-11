 لجنة من “الكاف” تعاين ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة

كأس إفريقيا للمحليين 2022

حلت لجنة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بقسنطينة لمعاينة مدى جاهزية ملعب الشهيد حملاوي تحسبا لاحتضانه مباريات المجموعة الثالثة للنسخة السابعة كأس إفريقيا للمحليين ”شان 2022” المقررة في الفترة ما بين 13 جانفي و 4 فيفري 2023 بالجزائر.

وأوضح رئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان رشيد أوكالي في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة التفقدية لمختلف الورشات المفتوحة بالملعب والوقوف على مدى تقدّم أشغال إعادة تأهيل هذه المنشأة الرياضية أن لجنة الكاف قد أبدت ارتياحها للتقدم الحاصل في الأشغال تحسبا لاحتضان هذه المنافسة الكروية الإفريقية. وبعد أن أبدى تفاؤله بشأن تقدّم أشغال الهياكل الرياضية أبرز نفس المتحدث الدور الذي تقوم به السلطات المحلية في تسريع العملية، مشيرا كذلك إلى أن لجنة الكاف قد أدرجت ضمن أجندتها زيارات تفقدية كثيرة لهذا الملعب.

وذكر في هذا السياق بقدوم مختصين في مجال بيع التذاكر للوقوف عن كثب عن كيفية سيرورة هذه العملية، كما زار أمس الملعب مختصون في الأمن. وحسب أوكالي فإن سلطات ولاية قسنطينة قد قامت بعمل جبار أسفر عن نتائج ملموسة في الميدان ما سيسمح باحتضان مباريات المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية للمحليين 2023 في ظروف ملائمة.

للإشارة، فقد فاقت نسبة تقدم أشغال إعادة تأهيل ملعب الشهيد حملاوي 95 %، حيث تم تجديد أرضية ميدان الملعب بالعشب الطبيعي مزوّدة بنظام لصرف مياه الأمطار ومضمار لألعاب القوى وتجهيز المدرجات بـ23 ألف مقعد جديد وكذا تجهيز غرف تغيير الملابس وتخصيص 26 بابا للدخول الإلكتروني بالإضافة إلى وضع شاشة عملاقة بمساحة 84 مترا مربعا وثلاثة ملاعب للتدريب وأربع حظائر كبيرة لركن المركبات.