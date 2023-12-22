لعروسي يتنفّس

تنفّس اللاعبُ الدولي الجزائري ياسر لعروسي سهرة الجمعة الصّعداءَ، عشية نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

واستفاد المدافع لعروسي من فرصة اللّعب، بعد غيابه عن المقابلات الرّسمية التسع الأخيرة لِفريقه شيفلد يونايتد الإنجليزي، لِأسباب تكتيكية (خيارات المدرب).

وشارك لعروسي سهرة الجمعة أساسيا في مباراة فريقه شيفيلد يونايتد أمام المُضيّف نادي أستون فيلا، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة الإنجليزية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 58، تاركا النتيجة مُتعادلة سلبا. عِلما أن المباراة ما زالت تُجرى عند كتابة هذه الأسطر.

وكان النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد أدرج لعروسي، ضمن القائمة الأوّلية لِلاعبي “الخضر”، الذين سيُشارك بعضهم في “الكان” العاجي المُقرّر انطلاقه في الـ 13 من جانفي المقبل.

وبِما أن بلماضي سيكتفي بِجلب لاعبَين لِكلّ مركز، فإن ياسر لعروسي سيتنافس رفقة أحمد توبة (ليتشي) وفوزي غلام (هاتاي سبور) وجوين حجام (نانت) على منصب مدافع أيسر بديل، إذا وضعنا في الحسبان أن زميلهم ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) يحمل صفة اللاعب الأساسي لِهذا المركز.