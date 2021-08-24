كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ان الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية بداية من اليوم الثلاثاء 24 اوت .

وكشف وزير الخارجية في ندوة صحافية نشطها، الثلاثاء، ان الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة في قضية علاقتها بالمملكة المغربية.

وأكد لعمامرة أن المغرب سخر أراضيه قاعدة للتخطيط والتنفيذ لأعمال عدائية ضد الجزائر آخر هذه الأعمال تتمثل في التهديدات التي أطلقها وزير خارجية إسرائيل من الرباط ضد الجزائر بحضور وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة.

وتابع وزير الخارجية “منذ 1948 لم نسمع أي عضو في حكومة إسرائيلية يصدر أحكاما أو يوجه رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى.”

وتابع لعمامرة “يبدو واضحا أن وزير الخارجية المغـربي كان المحرض الرئيسي على تلك الاتهامات والتهديدات الصهيونية، مشيرا إلى أن “المغـرب انتهك معاهدة الأخوة وحسن الجوار الموقعة مع الجزائر.”

وقال لعمامرة أن أجهزة الأمن والدعاية المغربية تشن حربا دنيئة ضد الجزائر وشعبها وقادتها، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن والداعية المغربي تطلق حملات إشاعات مغرضة وتحريض، مضيفا “الاستفزاز المغربي بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة بـ”استقلال” منطقة القبائل.”

وأوضح في ذات السياق “الرباط تخلت عن التزاماته في عملية تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، كما أصبحت قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر.”

وشدد في معرض كلمته “لدينا أدلة تثبت تعاون المغرب مع منظمتي ” الماك” و” رشاد” الإرهابيتين اللتان تورطتا في الحرائق الشنيعة بمنطقة القبائل.”

وخلال تعريجه على تحامل المملكة المغربية على الجزائر أوضح لعمامرة “ترفض الجزائر منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على الشعوب المغاربية.”

كما أكد وزير الشؤون الخارحية “أنه ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال والعدائية ضد الجزائر.”