لعمامرة: الدول الإفريقية تؤكد احترامها للجزائر

بعد انتخاب محمد بلحسين مفوضا للتعليم والعلوم..

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن انتخاب البروفيسور محمد بلحسين، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الافريقي يعكس احترام الدول الإفريقية للجزائر.

وأوضح لعمامرة لدى استقباله للبروفيسور بلحسين ان ظفر الأخير بمنصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار “في الانتخابات التي تمت اثناء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، كان انتصارا مستحقا جدا، لأنه كان افضل المرشحين وتحصل على نتيجة كبيرة تعكس احترام الدول الإفريقية للجزائر، رئيسا وشعبا وحكومة”.

وأضاف أن هذا الانتصار “يعكس كذلك اعترافا شاملا وكاملا بكفاءات وخصال البروفيسور محمد بلحسين، والذي رشحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذا المنصب، وقامت الدبلوماسية الجزائرية بالعمل الدبلوماسي المطلوب من اجل الترويج والعمل على جمع التأييدات للوصول إلى نسبة اغلبية الثلثين من عضوية الاتحاد الإفريقي صوتوا لصالح البروفيسور في اقتراع سري”.

وأشاد بالعمل والمجهودات التي قام بها وانجزها البروفيسور على الساحة الجزائرية وكذلك عمله في السابق في اطار المنظمات الدولية، مضيفا ان مناسبة اليوم هي مناسبة سعيدة بعد انتصاره ونجاحه في انتخابات الاتحاد الإفريقي لاختيار مفوض للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وهنأ رمطان لعمامرة، باسم رئيس الجمهورية وباسم الحكومة ونيابة عن الدبلوماسية الجزائرية، البروفيسور بلحسين على هذا النجاح الكبير، مؤكدا على ان الجزائر كعضو ناشط في الاتحاد الإفريقي ستكون إلى جانبه لمساعدته على النجاح في تسييره لبرامج وأنشطة هذا القطاع الكبير والمهم والحيوي من أنشطة الاتحاد الإفريقي.