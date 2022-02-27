لعمامرة يتواصل مع نظيره المصري وهذا ما دار بينهما

أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، اتصالا مع نظيره المصري سامح شكري.

وأوضح الوزير لعمامرة في تغريدة له على موقعه الرسمي عبر تويتر أن المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية بغية توحيد المواقف العربية على ضوء سنة التشاور والتنسيق وعملا بتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تأكدت خلال زيارة الرئيس إلى القاهرة.