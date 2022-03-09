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تحديد تاريخ 1 و2 نوفمبر 2022 موعدا للقمة العربية بالجزائر
العالم

لعمامرة يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة

الشروق أونلاين
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لعمامرة يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ظهيرة الأربعاء، في الاجتماع الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

 وحسب بيان للخارجية، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر. إلى جانب “بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وينتظر أن يبتّ الاجتماع في موعد عقد القمة العربية بالجزائر. حسب ما صرّح به الوزير لعمامرة في وقت سابق.

وقد أجرى لعمامرة على هامش الاجتماع، لقاءات ثنائية مع نظرائه من فلسطين، العراق، السعودية وموريتانيا.

وتمحورت محادثات الوزير مع نظرائه من هذه الدول حول “مسائل متعلقة بالعلاقات الثنائية”، يضيف ذات البيان.

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