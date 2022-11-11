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الجزائر

لعمامرة يكشف جديد زيارة الرئيس تبون المرتقبة إلى روسيا

الشروق أونلاين
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لعمامرة يكشف جديد زيارة الرئيس تبون المرتقبة إلى روسيا
أرشيف
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الجمعة، تأكيده بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو بشكل نشط على أمل إجرائها  قبل نهاية العام الحالي.
وقال وزير الخارجية الجزائري للوكالة على هامش منتدى باريس للسلام: “نتمنى أن تتم (الزيارة) قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها”.
وأضاف لعمامرة: “لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض، ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا”.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجزائر لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.

بوتين يشيد بـ”الطبيعة الودّية” للعلاقات بين روسيا و الجزائر

ويوم 1 نوفمبر 2022، تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  برقية تهنئة، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وحسب ما ذكرته السفارة الروسية في الجزائر، فقد أشاد بوتين في تهنئته بـ”الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات الروسية الجزائرية”.

كما عبّر الرئيس الروسي بالمناسبة، عن “ثقته في مواصلة تطوير التعاون بين البلدين، في جميع المجالات”. متمنّيا للرئيس تبون “الصحة والمزيد من النجاحات، وللشعب الجزائري السلام والازدهار”.

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