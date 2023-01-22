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لعمامرة يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي 

الشروق أونلاين
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لعمامرة يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
ح.م
جانب من اللقاء

التقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي الليبي، أن رئيسه محمد المنفي استقبل، الأحد، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي نقل تحيات الرئيس عبد المجيد تبون وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال

وجدد وزير الخارجية رمطان لعمامرة تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة، مشيداً بدور المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجهوده في التواصل مع كافة الأطراف الليبية.

لعمامرة يصل ليبيا للمشاركة في اجتماع الوزراء العرب

وصبيحة الأحد 22 جانفي 2023، حل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بلبيبا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أن الوزير لعمامرة  استقبل من قبل نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وتابع البيان أن الطرفين تبادلا الحديث حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التأكيد على العمل بمخرجات “إعلان الجزائر” الصادر عن القمة العربية 31  التي ترأستها الجزائر بشأن الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك لصالح قضايا الأمة العربية.

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