لقاء بين الرئيس تبون وممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال (فيديو)

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، مع ممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال، في مستهلّ زيارة يجريها إلى البلاد.

وأكد الرئيس تبون خلال هذا اللقاء، “حرصه الدائم على التكفّل بانشغالات أفراد الجالية وإبقاء صوتهم مسموعا”، وفق ما نقله التلفزيون العمومي.

ووصل الرئيس تبون يوم الإثنين إلى البرتغال، في زيارة دولة يجريها إلى البلاد مدّتها يومان. وهي تندرج، حسب بيان للرئاسة، “في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين”.

كما تهدف زيارة الرئيس تبون إلى “دفع العلاقات الجزائرية البرتغالية نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين”.

ورافقت مقاتلات للجيش الوطني الشعبي، الطائرة الرئاسية التي أقلّت الرئيس تبون والوفد المرافق له، في الأجواء الجزائرية، في بداية رحلتها نحو البرتغال.