لقب البطولة الوطنية الثّامن لِمولودية الجزائر

أحرز فريق مولودية الجزائر مساء الجمعة، لقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز فريق المولودية بِهدف لِصفر على جاره اتحاد العاصمة، في مباراة محلّية احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، لِحساب الجولة الـ 26، وأدارها حكم الساحة نبيل بوخالفة.

وسجّل الهدف الوحيد والثّمين لـ “العميد” متوسّط الميدان الإيفواري محمّد زونغرانا في الدقيقة الـ 23، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وفي مباراة أُخرى مُثيرة بِقسنطينة وتهمّ فرق الطليعة، تعادل الشباب المحلّي بِهدف لِمثله مع الضّيف شباب بلوزداد.

وقبل 4 جولات عن إسدال السّتار، بات فريق مولودية الجزائر يحوز 60 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما عن الوصيف شباب بلوزداد بِفارق 14 نقطة. ويملك شباب قسنطينة 45 نقطة في المركز الـ 3.

وإذا كان شباب قسنطينة تنقصه مباراة متأخّرة، ويُفترض أنه سيفوز بها، مثلما يحصد كلّ نقاط المقابلات الأربع الأخرى، مع انهزام رباعي للمولودية، وبِالتّالي يتساوي الناديان من حيث رصيد النّقاط (60). فإن اللّقب سيكون من نصيب مولودية الجزائر، استنادا إلى لوائح المنافسة والمقياس الذي ينصّ على نتيجتَي المقابلتَين وجها لِوجه. وهنا خسرت المولودية في قسنطينة ذهابا بـ (1-2)، وفازت داخل القواعد إيّابا بـ (2-0).

والأمر ذاته ينطبق على اتحاد العاصمة صاحب المركز الـ 5 بِرصيد 39 نقطة، والذي تنقصه 3 مقابلات متأخّرة. ذلك أن فريق “سوسطارة” تعادل بِميدانه ذهابا وبِنتيجة سلبية مع مولودية الجزائر.

وأضافت مولودية الجزائر لقب البطولة الوطنية الثّامن إلى رصيدها، بعد أن كان تاريخ 2010 آخر موعد مع التتويج. مُلتحقة بِفريقَي وفاق سطيف واتحاد العاصمة في المركز الثالث، خلف شبيبة القبائل التي تتصدّر جدول التتويجات بِرصيد 14 لقبا، والوصيف شباب بلوزداد الذي يملك 10 ألقاب.

ومن إجمالي 26 مباراة، حصدت المولودية 18 فوزا واكتفت بِستّ تعادلات ومُنيت بِخسارتَين فقط. مع تسجيلها أكبر حصيلة من الأهداف بِرقم 51، والتموقع أيضا في صدارة أحسن دفاع بـ 16 هدفا.

ويُدرّب فريق مولودية الجزائر التقني الفرنسي باتريس بوميل (46 سنة)، الذي استهلّ مهامه في مارس 2023، وأشهر مُؤخّرا إسلامه.

وفي أسفل جدول الترتيب، ما زال الصّراع على أشّده حول مَن سيُرافق اتحاد سوف إلى القسم الثاني، بعد فوز كلّ من “الجريحَين” نجم بن عكنون ومولودية وهران على اتحاد بسكرة ووفاق سطيف، تواليا.

ويملك نجم بن عكنون ومولودية وهران الرّصيد ذاته بـ 26 نقطة في الرّتبة الـ 14، مُتخلّفَين بِفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الـ 13 اتحاد خنشلة.

نتائج المقابلات:

م.الجزائر 1 – ا.العاصمة 0

ش.قسنطينة 1 – ش.بلوزداد 1

م.وهران 4 – و.سطيف 1

ش.الساورة 2 – ن.البارادو 1

م.البيّض 1 – ش.القبائل 1

ج.الشلف 4 – ا.خنشلة 1

ن.بن عكنون 2 – ا.بسكرة 1

ا.سوف 0 – ن.مقرة 2

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 60ن

2- ش.بلوزداد 46ن

3- ش.قسنطينة 45ن (ناقص مقابلة)

4- و.سطيف 41ن

5- ا.العاصمة 39ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ن.البارادو 36ن

7- ش.القبائل 36ن

8- ش.الساورة 36ن

9- ج.الشلف 34ن

10- ا.بسكرة 34ن

11- م.البيّض 33ن

12- ن.مقرة 33ن

13- ا.خنشلة 32ن

14- ن.بن عكنون 26ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 26ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 7ن