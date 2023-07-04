لقب البطولة الوطنية العاشر لِشباب بلوزداد

احتفظ فرق شباب بلوزداد لِكرة القدم مساء الثلاثاء، بِلقب البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

وتعادل شباب بلوزداد سلبا خارج القواعد مع شباب قسنطينة، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الوطنية.

وبات شباب بلوزداد بعد هذا التعادل يملك 58 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما عن الوصيف شباب قسنطينة بِفارق 11 نقطة، قبل 3 جولات عن إسدال السّتار. وهو الترتيب الذي أهّل نادي المدرب نبيل الكوكي للاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية.

وأحكم القائد المدافع سفيان بوشار وزملاؤه قبضتهم على منافسة البطولة الوطنية، بِدليل أن فريقهم نال اللّقب الرّابع له على التوالي.

وقلّص شباب بلوزداد الفارق بينه وبين نادي شبيبة القبائل في عدد التتويجات، حيث يحوز فريق أبناء “العقيبة” 10 ألقاب في البطولة الوطنية، مُتموقعا في المركز الثاني، خلف مُتصدّر اللائحة نادي “الكناري” الذي يملك 14 تتويجا. ويشغل الرّتبة الثالثة كلّ من وفاق سطيف واتحاد العاصمة بِرصيد 8 ألقاب لِكلّ واحد منهما.

وفي أسفل جدول الترتيب، تنفّس نادي البارادو قليلا بِمغادرته للمركز قبل الأخير، بعد أن فاز في مقابلته الجوارية على مولودية الجزائر. بينما ازدادت متاعب أمل الأربعاء بِخسارته في خنشلة، وأيضا جمعية الشلف صاحبة الكأس التي انهزمت في البيّض.

وبِاستثناء البطل شباب بلوزداد ونائبه شباب قسنطينة، ما زال 13 فريقا مُهدّدا بِالنزول إلى القسم الثاني ومرافقة هلال شلغوم العيد مُتذيّل لائحة الترتيب (الهبوط يشمل ناديَين فقط). لكن فرق أمل الأربعاء والبارادو و جمعية الشلف ونجم مقرة واتحاد بسكرة، يبقى أحدها الأقرب إلى الهبوط.

وشهدت هذه الجولة طرد 4 لاعبين، ينتمون إلى فرق اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ومولودية وهران ونادي البارادو.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.قسنطينة 0 – ش.بلوزداد 0

ه.شلغوم العيد 0 – ش.الساورة 2

ا.العاصمة 0 – ن.مقرة 0

م.وهران 3 – و.سطيف 1

م.البيّض 2 – ج.الشلف 0

ن.البارادو 1 – م.الجزائر 0

ا.خنشلة 2 – أ.الأربعاء 1

ش.القبائل 1 – ا.بسكرة 0

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 58ن

2- ش.قسنطينة 47ن

3- ش.الساورة 41ن

4- ا.العاصمة 40ن

5- و.سطيف 40ن

6- م.البيّض 40ن

7- م.الجزائر 40ن

8- ا.خنشلة 39ن

9- م.وهران 38ن

10- ش.القبائل 35ن

11- ا.بسكرة 34ن

12- ن.مقرة 34ن

13- ج.الشلف 33ن

14- ن.البارادو 32ن

15- أ.الأربعاء 32ن

16- ه.شلغوم العيد 4ن