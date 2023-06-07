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رياضة

لكحل يعود إلى “الخضر” ويلتحق بِالبطولة القطرية

علي بهلولي
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لكحل يعود إلى “الخضر” ويلتحق بِالبطولة القطرية
ح.م
فيكتور لكحل رفقة أحد مسؤولي نادي أم صلال القطري.

انتقل اللاعب الدولي الجزائري فيكتور لكحل، الأربعاء، إلى نادي أم صلال القطري.

وكان متوسّط الميدان لكحل قد ساهم  في الأيّام القليلة الماضية بِقوّة في صعود فريقه لوهافر، إلى بطولة فرنسا للقسم الأوّل. وحاز مقعدا ضمن التشكيل الأساسي لِمنافسة الدرجة الثانية نسخة 2022-2023.

وانقضت مدّة عقد لكحل (29 سنة) مع نادي لوهافر، بِانتهاء بطولة القسم الثاني الفرنسي في الأيّام القليلة الماضية.

وأمضى فيكتور لكحل عقدا يدوم موسمَين، يْمثّل بِموجبه ألوان فريق أم صلال. كما جاء في بيان لِإدارة النادي القطري.

وتنتظر الوافد الجديد- القديم إلى بيت “الخضر” فيكتور لكحل مقابلتان مع المنتخب الوطني الجزائري: رسمية ضدّ المُضيّف الأوغندي في الـ 18 من جوان الحالي، وودّية أمام تونس بعد يومَين من ذلك.

كما انتدبت إدارة نادي أم صلال لاعبا جزائري آخر، مُمثّلا في المدافع المغترب نعيم العيدوني، وذلك لِمدّة 5 مواسم.

وكان نعيم العيدوني (20 سنة/ الصّورة المُدرجة أدناه/ من اليمين) يرتدي زيّ نادي نيم الذي نزل مُؤخّرا إلى الدرجة الفرنسية الثالثة.

وقبل ذلك في صيف 2019، التحق جزائري آخر بِنادي أم صلال، والأمر يتعلّق بِالحارس سامي حبيب بلدي (24 سنة/ ابن عنابة)، الذي ما زال يرتدي زيّ الفريق.

وتموقع فريق أم صلال في الرّتبة العاشرة، عند اختتام بطولة قطر نسخة 202-2023.

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