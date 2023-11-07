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مجلس الأمن يفشل في الاتفاق حول إطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
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مجلس الأمن يفشل في الاتفاق حول إطلاق النار في غزة
أرشيف
مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين منذ 32 يوم.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة حول الوضع في قطاع غزة. وقال روبرت وود نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنه “لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد”.

وذكر وود أن “مسألة وقف إطلاق نار إنساني طرحت في الجلسة، لكن لا تزال هناك وجهات نظر مختلفة حولها في المجلس”، حسبه.

من جهته، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن المجلس “عقد جلسته اليوم بطلب من بكين وأبو ظبي”.

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