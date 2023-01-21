للوقاية من حوادث الاختناق.. وزارة الصحة تحذّر من استخدام هذه الأجهزة للتدفئة

أصدرت وزارة الصحة يوم السبت بيانا توعويا حول حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، حذّرت فيه من استخدام أجهزة الطهي للتدفئة، للوقاية من خطورة التسممات التي يسبّبها هذا الغاز.

وأحادي أكسيد الكربون هو غاز خانق غير ظاهر، وبدون رائحة. وهو سامّ جدّا، إذ أنه ينتج عن سوء عملية الاحتراق في أثناء استعمال أي نوع من الطاقة للتدفئة، على غرار غاز البوتان، الغاز طبيعي، أو البروبان.

ولأن كثافة هذا الغاز هي نفس كثافة الهواء الذي نتنفسّه، فإنه ينتشر بسرعة فائقة في المحيط. حتى يأخذ مكان الأكسجين في دم الشخص الذي يتعرّض لاستنشاقه.

وأوصت الوزارة في بيانها بالاتصال الفوري بفرقة الإغاثة الطبية المستعجلة، أو الحماية المدنية، أو التقرب إلى مركز صحي جواري، عند الشعور بأعراض استنشاق الغاز السامّ، والتي تتمثل عادة في الغثيان والصداع.

ولتفادي الوصول إلى مرحلة العلاج، دعت الوزارة إلى الوقاية من حوادث التسمّم بغاز أحادي أكسيد الكربون عن طريق الخطوات التالية: