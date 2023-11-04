لليوم الـ 29.. الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، لليوم الـ 29 على التوالي، حيث نفذ الطيران الحربي للاحتلال غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني مدخل الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي، حيث تمّ قصف سيارة إسعاف كانت تنقل مصابين من شمال غزة إلى الجنوب مما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 60 أخرين.

ولم يتوقف الجيش الصهيوني المحتل عند قصف المستشفيات فقط، حيث قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن “الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي”.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية، عن صدمتها من قصف الجيش الإسرائيلي مركبات الإسعاف في قطاع غزة، حيث قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تصريح نشر على موقع الأمم المتحدة:

يعرب عن صدمته الشديدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد سيارة إسعاف “تستخدمها خلية لحماس” واستهدفها، مضيفا أن “عددا من مسلحي حماس قُتلوا في الهجوم واتهم الحركة بنقل المسلحين والأسلحة في سيارات الإسعاف”.

وارتفعت حصيلة الحرب إلى9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود.