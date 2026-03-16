“الفيفا” تُعاقب منتخبَي نيجيريا والكونغو

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم كلا من اتحادَي اللعبة لِنيجيريا والكونغو الديموقراطية.

وكان المنتخب الكونغولي قد أقصى نظيره النيجيري في الـ 16 من نوفمبر الماضي، وعبر إلى نهائي مواجهات السد المؤهّلة إلى مونديال 2026. بعد الفوز بِركلات الترجيح (3-4)، وعقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل (1-1) في الوقتَين الأصلي والإضافي.

وألزمت “الفيفا” اتحاد الكرة النيجيري بِدفع غرامة مالية قيمتها ألف فرانك سويسري (1103 أورو). بِسبب التقصير في توفير الأمن اللازم، بعد رشق أنصار منتخب “النسور الممتازة” لِأرضية الميدان بمقذوفات ممنوعة.

وبِالمقابل، يدفع اتحاد الكرة الكونغولي غرامة مالية قيمتها 5 آلاف فرانك سويسري (5517 أورو)، بِسبب استعمال مشجّعي المنتخب لـ “الليزر”.