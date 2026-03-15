لماذا نشعر أن رمضان يمرّ أسرع كل عام؟!

يُجمع الكثير من الناس، على أن رمضان هذا العصر أصبح يمر سريعا، ورغم أنه لا يمكن إنكار تسارع الزمن، ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر بشكل كبير.

الزمن في عيوننا… لا في الساعة

يوضح علماء النفس أن الإنسان لا يشعر بالوقت بطريقة موضوعية، بل من خلال التجربة الداخلية.

فالدماغ يقيس الزمن اعتمادا على كمية المعلومات والتجارب الجديدة التي يعيشها الفرد.

تشير دراسة علمية إلى أن الفترات الغنية بالأحداث الجديدة تبدو أطول إدراكيا، بينما تمر الفترات المتكررة بسرعة لأن الدماغ يعالجها بجهد أقل، وفقا لموقع frontiersin.

لماذا كان رمضان أطول في الطفولة؟

يتذكر كثيرون أن رمضان في الطفولة كان يبدو طويلا ومليئا بالتفاصيل. السبب أن الأطفال يعيشون معظم التجارب للمرة الأولى: الصيام الأول، السهرات، والطقوس العائلية.

يشرح عالم الأعصاب ديفيد إيغلمن أن الدماغ يسجل التجارب الجديدة بكثافة أكبر، مما يجعل الزمن يبدو أطول عند استرجاعه لاحقا.

الروتين يختصر الأيام

عندما تصبح أيام رمضان متشابهة، عمل صباحي، هاتف، إفطار سريع، ثم نوم، يقل عدد اللحظات المميزة التي يخزنها الدماغ. وهنا يحدث ما يسميه الباحثون “ضغط الزمن”، إذ تبدو الفترة أقصر عند تذكرها.

تشير أبحاث علم الأعصاب إلى أن التنوع في الأنشطة يزيد الإحساس بطول الزمن لأن الذاكرة تسجل أحداثا أكثر، بحسب موقع jneurosci.

التكنولوجيا وسر اختفاء الساعات!

أحد أبرز أسباب الشعور بسرعة رمضان اليوم هو الاستخدام المكثف للهواتف الذكية. فالمحتوى السريع ومقاطع الفيديو القصيرة تجعل الدماغ ينتقل بسرعة بين محفزات متعددة، مما يقلل الوعي بمرور الوقت.

توضح تقارير علمية أن تعدد المهام الرقمية يضعف الإحساس بالزمن لأن الانتباه يصبح مجزأً باستمرار، وفق موقع apa.

عندما نكون سعداء… يختفي الوقت!

من المفارقات النفسية أن اللحظات السعيدة تبدو قصيرة أثناء عيشها لكنها جميلة عند تذكرها. ورمضان يرتبط غالبا بمشاعر إيجابية مثل الروحانية والتقارب العائلي.

في دراسة منشورة في Psychological Science أظهرت أن المشاعر الإيجابية العالية تقلل الإحساس بطول الوقت لأن الدماغ يركز على التجربة العاطفية بدل حساب الدقائق.

تغيّر الإيقاع الاجتماعي لرمضان

في الماضي، كان رمضان يتميز بإيقاع أبطأ، زيارات طويلة، أنشطة جماعية، وقلة وسائل الترفيه السريعة. أما اليوم، فقد أصبح جزءً من نمط حياة سريع مليء بالالتزامات والعمل والشاشات.

يرى علماء الاجتماع أن المجتمعات الحديثة ذات الإيقاع السريع تجعل الأفراد يشعرون بتسارع الزمن مقارنة بالمجتمعات التقليدية التي تمنح مساحة أكبر للتفاعل الإنساني.

الذاكرة تعيد كتابة الزمن

عندما ننظر إلى رمضان بعد انتهائه، لا نتذكر ثلاثين يوما بالتفصيل، بل مجموعة لحظات مختصرة، إفطار عائلي، ليلة قدر، زيارة معينة. كلما قلّت اللحظات المختلفة، بدا الشهر أقصر في الذاكرة.

يسمي الباحثون هذه الظاهرة “الإدراك الرجعي للزمن” حيث يعتمد تقدير المدة على عدد الذكريات وليس على الوقت الفعلي.

كيف نجعل رمضان يبدو أطول؟

يقترح علماء النفس خطوات بسيطة لإبطاء الإحساس بالزمن:

ـ تجربة عادات جديدة خلال الشهر.

ـ تقليل الاستخدام المفرط للهاتف.

ـ زيادة اللقاءات الواقعية بدل الرقمية.

ـ ممارسة أنشطة روح آنية بتركيز ووعي.

ـ كسر الروتين اليومي ولو بتفاصيل صغيرة

كل تجربة جديدة تضيف “علامة زمنية” في الدماغ، فتجعل الشهر يبدو أغنى وأطول، حسب موقع scientificamerican.