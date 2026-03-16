لماذا يجب تقليل السكر في حلويات العيد؟

تقليل السكر في حلويات العيد ليس مجرد نصيحة عابرة، بل توصية صحية تؤكدها منظمات طبية عالمية، لأن الإفراط في هذه المادة يرتبط بعدد من المشكلات الصحية.

وتشير دراسات في مجال الطهي الصحي إلى أنه يمكن خفض كمية السكر في كثير من وصفات الحلويات بنسبة تتراوح بين 25 و33% دون أن يتأثر الطعم بشكل كبير، وفق موقع chhs.colostate.edu.

ما هو تأثير الحلويات الغنية بالسكر؟

الإفراط في تناول الحلوى الغنية بالسكر قد يسبب عدة تأثيرات صحية على الجسم، خاصة إذا تكرر ذلك بشكل مستمر. ومن أبرز ما قد يحدث:

ـ ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم

عند تناول كمية كبيرة من السكر، يرتفع مستوى الغلوكوز بسرعة في الدم، ثم ينخفض بسرعة أيضا، مما قد يسبب التعب أو الدوخة.

ـ الشعور بالخمول والتعب

بعد الارتفاع السريع في السكر يحدث انخفاض مفاجئ في الطاقة، فيشعر الشخص بالخمول أو النعاس.

ـ اضطرابات في الجهاز الهضمي

الإفراط في الحلويات قد يسبب الانتفاخ أو عسر الهضم، خاصة إذا كانت الحلويات غنية بالدهون والسكر معا.

ـ زيادة الرغبة في تناول السكر

الإفراط في الحلويات يجعل الدماغ يعتاد على الطعم الحلو القوي، مما يدفع الشخص إلى الرغبة في تناول المزيد من السكر.

زيادة الوزن

الحلويات تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، والإفراط فيها يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن مع مرور الوقت، وفق موقع ajcn.nutrition.

كيف تقللين السكر في الحلويات؟

إذا كانت الوصفة تتطلب كوبا من السكر، يمكن استخدام ثلاثة أرباع الكوب فقط، ومع الوقت يعتاد الذوق على مستوى أقل من الحلاوة.

كما يُنصح بتقليل السكر تدريجيا بنسبة 10 إلى 25% في كل مرة حتى يتكيف الذوق مع النكهة الجديدة.

الاعتماد على البدائل

الاعتماد على المحليات الطبيعية بدل السكر المكرر، فبعض البدائل مثل العسل أو نبات الستيفيا يمكن أن تعطي طعما حلوا مع استخدام كمية أقل.

كما يمكن استخدام التمر أو معجون التفاح أو الموز المهروس لإضافة حلاوة طبيعية إلى الحلويات، إضافة إلى احتوائها على ألياف وعناصر غذائية مفيدة، حسب موقع commonbeauty.

التوابل الطبيعية

تعزيز النكهة باستخدام التوابل الطبيعية، فالقرفة وجوزة الطيب والفانيليا يمكن أن تزيد من الإحساس بالحلاوة في الحلويات دون الحاجة إلى إضافة كميات كبيرة من السكر.

هذه التوابل تمنح الحلويات طعما غنيا وعطريا، ما يسمح بتقليل السكر دون التأثير على مذاق الحلوى.

إضافة الفواكه والمكسرات

إضافة الفواكه والمكسرات إلى الحلويات، فالفواكه تحتوي على سكريات طبيعية إلى جانب الألياف والفيتامينات، ما يجعلها خيارا صحيا لتعزيز الطعم الحلو في الحلويات.

كما أن المكسرات تضيف قواما غنيا وقيمة غذائية أعلى، مما يقلل الحاجة إلى إضافة السكر بكميات كبيرة، وفق موقع rosycheeked.

التحكم في حجم الحصة

ينصح الخبراء بالتحكم في حجم حصة الحلوى، فبدل تناول كمية كبيرة من الحلويات، يمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة للاستمتاع بالمذاق دون الإفراط في استهلاك السكر.

كما يُفضل تناول الحلويات بعد وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف، لأن ذلك يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستوى السكر في الدم، بحسب موقع verywellhealth.