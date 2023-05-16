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لماذا يريد القضاء الفرنسي اعتقال محافظ بنك لبنان رياض سلامة؟

م.ص
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لماذا يريد القضاء الفرنسي اعتقال محافظ بنك لبنان رياض سلامة؟
أرشيف
محافظ بنك لبنان

لم يمثل محافظ بنك لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء 16 ماي، للتحقيق أمام القضاء الفرنسي في باريس، تحقيق كان يمكن أن ينتهي بوضعه قيد التحقيق، وهذا في قضية ثراء غير مشروع على الأراضي الأوروبية.

هذا الغياب جعل قاضية التحقيق المكلفة بالملف تصدر مذكرة اعتقال دولية في حق رياض سلامة، حسب ما نشرته اليوم وكالة “فرانس برس” نقلا عن محامي محافظ بنك لبنان، ببير أوليفيي سور.

حسب نفس المصدر، المحامي قال أن الاستدعاء الذي تم توجيهه إلى موكله لم يحترم الإجراءات من حيث الشكل، فالإستدعاء وجه إليه قبل الموعد بعشرة أيام وبالتالي هو باطل.

وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصدر قضائي لباني الأمس الإثنين، أن رياض سلامة، 72 سنة، وعلى رأس مصرف لبنان منذ 1993، لن يحظر لموعد التحقيق المبرمج معه اليوم، لأن السلطات اللبنانية لم تتمكن من تسليم الإستدعاء له بالرغم من تنقل الشرطة اللبنانية إلى مقر بنك لبنان أربع مرات لكن دون أن تتمكن من تسليم سلامة الإستدعاء.

وبالتالي حسب الوكالة، فقاضية التحقيق الفرنسية المسؤولة عن الملف تستطيع إما إعادة إستدعاء رياض سلامة أو إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه.

رياض سلامة مشبوه به في اختلاس أموال عمومية لبنانية على شكل واسع وتحويلها إلى أوربا. ومنذ بداية السنة تنقل قضاة أوربيون، من بينهم القاضية الفرنسية، إلى لبنان ثلاث مرات من أجل الإستماع إلى رياض سلامة وإلى مقربين منه.

بعد ثلاثين سنة على رأس مصرف لبنان، ينتظر أن يغادر رياض سلامة منصبه في جويلية المقبل، بعد ثلاث سنوات من الإنهيار المالي والإقتصادي في لبنان وبعد عديد المتابعات القضائية في داخل لبنان وخارجه.

مغادرة سلامة منصبه ستترك فراغا، يترقب اللبنانيون عديد السيناريوهات حول سده وعقباته.

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