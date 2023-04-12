لمدة 6 أشهر.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة الإيطالية، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 6 أشهر، لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية المتدفقة بازدياد على حدودها خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الثلاثاء، وذلك عقب اجتماع لحكومة اليمين الائتلافية.

وقالت ميلوني إن مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ بخصوص الهجرة “للانتقال إلى إدارة أكثر فاعلية لتدفق المهاجرين والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب.”

من جانبه، ذكر مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية في بيان، أن هذه الخطوة تأتي جراء التدفق الكبير للمهاجرين إلى حدود البلاد خلال الفترة الأخيرة، واكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين، وسط توقعات بازدياد حركة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن حالة الطوارئ المعلنة ستمتد لـ 6 أشهر، وأن الحكومة خصصت ميزانية بقيمة 5 ملايين يورو للحالات الطارئة في هذا الخصوص.

يُذكر أن إيطاليا تستقبل موجات هجرة غير نظامية قادمة من الشمال الإفريقي عبر البحر المتوسط.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن سلطات البلاد أنقذت قرابة ألفي مهاجر غير نظامي في مياه البحر المتوسط خلال الفترة بين 7 – 11 أفريل الجاري.

وبلغ إجمالي المهاجرين الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية منذ مطلع العام ولغاية 11 أفريل الجاري، 31 ألفاً و292 شخصاً، بحسب بيانات وزارة الداخلية.