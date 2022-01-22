لم يسبق لـ “الخضر” الفوز أو التأهّل على حساب الكاميرون

لقطة من مواجهة الجزائر والكاميرون عام 2016 في تصفيات المونديال

لم يسبق للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أن فاز أو تأهّل على حساب منافسه الكاميروني، في مباراة رسمية.

ويتبارى الفريقان مُجدّدا في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الحاسم والختامي من تصفيات مونديال قطر 2022، عن المنطقة الإفريقية.

وفاز “الخضر” على منتخب “الأسود الجموحة” مرّة واحدة وبِرباعية نظيفة، لكن في مباراة تندرج ضمن إطار دورة دولية ودّية لُعبت بِالغابون في نوفمبر 1995.

وفي المواجهات الرّسمية، نافس المنتخب الوطني فريق الكاميرون 7 مرّات، بينها 5 مناسبات خاصة بِنهائيات كأس أمم إفريقيا، ومقابلتَين في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018. وانتهت بِفوز أو تأهّل الكاميرون 5 مرّات، وتعادل المنتخبَين في مناسبتَين.

ولُعبت آخر مواجهتَين بين المنتخبَين لِحساب تصفيات مونديال 2018، وفي دور المجموعات ومحطّتها الختامية. وحينها تعادل ممثّلونا بِالبليدة (1-1)، وخسروا في ياوندي (0-2). مع تدريب التقني الصربي ميلوفان راييفاتس لـ “الخضر” في لقاء الذهاب، والإسباني لوكاس ألكاراز في مواجة العودة.

عموما، تقابل المنتخبان 9 مرّات ودّيا ورسميا، وفاز “الخضر” بِمباراة واحدة فقط، وتعادلوا 3 مرّات.

ويُدرّب منتخب الكاميرون التقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو (60 سنة)، منذ سبتمبر 2019.

وفي كأس أمم إفريقيا الجارية أطوارها هذه الأيّام داخل القواعد، سجّلت الكاميرون في دور المجموعات فوزَين: على بوركينا فاسو (2-1) وإثيوبيا (4-1)، وتعادلت مع جزر الرأس الأخضر (1-1). وفي ثمن النهائي، يُواجه زملاء المهاجم فانسون أبو بكر فريق جزر القمر.

وسبق للكاميرون أن شاركت 7 مرّات في نهائيات المونديال، أفضلها بلوغ ربع نهائي نسخة إيطاليا 1990. وأحرزت كأس أمم إفريقيا في 4 مناسبات، آخرها في طبعة الغابون 2017.

وتتموقع الكاميرون في الرّتبة الـ 50 عالميا ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”، مقابل المركز العالمي الـ 29 للمنتخب الوطني الجزائري.