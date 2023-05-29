لهذا السبب رفضت إدارة اتحاد العاصمة لعب النهائي بملعب براقي

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، أن مباراة إياب نهائي كأس الكاف، أمام يونغ أفريكانز ستجرى بملعب 5 جويلية، مضيفا أن إدارة الاتحاد رفضت إجراء المباراة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وقال سيد أحمد أعراب في تصريحات له بعد عودة الاتحاد من تنزانيا: “رفضنا اللعب في ملعب براقي، واخترنا ملعب 5 جويلية، لأننا تعودنا على الاستقبال فيه، نعرفه جيدا، كما أنه ملعب كبير”.

وأضاف: “هناك مشكل في تنقل الأنصار إلى ملعب براقي، لأنه ليس بإمكانهم التنقل مباشرة بسياراتهم، لعدم فتح الموقف الخاص بالملعب”.

وختم أعراب: “أقول لأنصار اتحاد العاصمة اقتربنا كثيرا من التتويج بالكأس الإفريقية، ويجب أن نبقى متحدين”.

وعاد فريق اتحاد العاصمة، صبيحة الاثنين، من تنزانيا أين حقق فوزا ثمينا أمام يونغ أفريكانز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب.

ويلتقي الفريقان سهرة السبت المقبل بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، في مباراة إياب نهائي كأس الكاف.