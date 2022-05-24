لهذه الأسباب ارتفعت تكلفة الحج بـ30 مليونا في الجزائر!

تأمين شامل واحتساب التأشيرة وخدمات المشاعر و"السرير"

أماط الديوان الوطني للحج والعمرة اللثام عن التكلفة النهائية لحج 2022 التي حددت بـ85.6 مليون سنتيم وذلك باحتساب ثمن تذكرة الطيران، لتعرف القيمة المالية للحج زيادة محسوسة قاربت 30 مليون سنتيم مقارنة بحج 2019، والتي بررتها مصادرنا بفرض السلطات السعودية لضرائب جديدة على الخدمات لم تكن موجودة من قبل.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الوفد الجزائري المفاوض في المملكة العربية السعودية على قيمة الحج تفاجأ بفرض المتعاملين السعوديين لضرائب جديدة على خدمات النقل والإعاشة والإسكان، بلغت نسبتها 15 بالمائة، ونفس الشيء بالنسبة لثمن التأشيرة الذي حدد بـ300 ريال سعودي أي بما يقارب 15 ألف دينار، بعدما كانت هذه الأخيرة تمنح بالمجان للحجاج، إضافة إلى فرض تأمين شامل على الحجاج القادمين من خارج البقاع المقدسة، وهو الإجراء الذي لم يكن مطبقا سابقا، حيث حدد حسب المصادر ذاتها بـ95 ريالا سعوديا.

ولم تتوقف الزيادات عند هذا الحد، فقد تم إقرار مبلغ مالي على خدمات المشاعر لأول مرة، وهو ما تسبب في ارتفاع التكلفة تضيف المصادر ذاتها، كما أن استقرار السعر المرجعي للسرير في مكة المكرمة بـ45800 ريال سعودي أي نحو 20 مليون سنتيم أحدث الفارق في تكلفة الحج، والأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة للمدينة المنورة فقد تم احتساب السعر المرجعي للسرير الواحد بـ900 ريال سعودي.

ورغم تأكيد المختصين والعارفين بالشأن الاقتصادي، أن سبب ارتفاع تكلفة الحج هذه السنة راجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية إلا أن الزيادة في التكلفة شكلت مفاجأة للحجاج المعنيين بأداء المناسك هذه السنة لاسيما أن المصالح المعنية سبق لها أن أشارت أن تكلفة الحج لن تتجاوز 70 مليونا.

وفي السياق ذاته، طالب الديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج المؤهلين لأداء المناسك هذا العام باتباع الإجراءات والخطوات الإدارية المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لعملية الحج، حيث يتعين على الحجاج – حسبهم – التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على وثيقة تثبت تأهيلهم لأداء المناسك.

ويتعين على الحجاج التوجه إلى اللجان الولائية الصحية مرفوقا بوثيقة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية، أو دفتر الحاج للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي لأداء المناسك، بالإضافة كذلك إلى التوجه إلى مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مرفوقا بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية لاستخراج جواز السفر الصحي، المتضمن رمز الاستجابة السريعة بالنسبة للحجاج الذين أخذوا التلقيح ضد فيروس كورونا من قبل، أما بالنسبة للحجاج الذين لم يتلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا فعليهم أخذ اللقاحات المعتمدة والحصول على جواز السفر الصحي.

يأتي هذا بالتزامن مع توجيه وزارة الصحة تعليمة لولاة الجمهورية ومديري المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الجوارية عبر ولايات الوطن تدعوهم للشروع في عملية تلقيح الحجاج المعنيين بموسم حج 2022 قبل التوجه نحو البقاع المقدسة، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الصحية المعلنة من قبل المملكة العربية السعودية.