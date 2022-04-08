لهذه الأسباب تعطلت مفاوضات تجديد عقد رياض محرز

مستقبله مع مانشستر سيتي غير واضح لحد الآن

قال موقع “90 دقيقة” في نسخته الانجليزية إن إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي، قرّرت تأجيل حسم مستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، بتمديد عقده من عدمه، بسبب الدولي الانجليزي، فيل فودن، الذي يشكل أولوية قصوى لدى إدارة النادي السمّاوي الراغبة في تجديد عقد نجم منتخب إنجلترا الشاب في الفترة الحالية وقبل أي لاعب آخر.

وأكد الموقع في تقرير له أن أولوية مانشستر سيتي الحالية هي تجديد عقد فودن، قبل التفرغ بعدها لملفات رياض محرز ورحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس، وأضاف ذات المصدر بأن عقد فودن الحالي ينتهي صيف عام 2024، في وقت ينتهي فيه عقد قائد المنتخب الوطني صيف عام 2023، ويتفاوض مسؤولو إدارة المان سيتي مع فودن، حسب نفس المصدر، بشأن صفقة جديدة منذ ما يقرب من 12 شهرًا، ولكن حتى الآن لم تتمكن إدارة السيتي من التوصل إلى اتفاق نهائي، وقال موقع “90 دقيقة”: “في الصيف الماضي توقفت المفاوضات إلى أن أكمل جاك غريليتش انتقاله إلى ملعب الاتحاد، ثم استمرت بعد فترة الانتقالات”، وتابع: “توقفت المفاوضات (مع فودن) مرة أخرى خلال نافذة الانتقالات الشتوية، قبل أن تستأنف الشهر الماضي”، وأرجع ذات المصدر تردّد فودن ولاعبين آخرين في السيتي، وفي مقدمتهم محرز، في حسم مستقبلهم إلى الصفقة المحتملة للنرويجي إيرلينغ هالاند.

وقال نفس المصدر: “زعمت التقارير أن مطاردة السيتي لإيرلينغ هالاند أجبرت فودن وآخرين (محرز) على إعادة التفكير، لكن مصادر قريبة من النادي أصرت على أن الأمر ليس كذلك”، قبل أن يضيف: “السيتي يأمل في الإعلان عن صفقة فودن عاجلاً وليس آجلا..”، وكشف ذات المصدر أن حسم مستقبل فودن سيدفع إدارة مانشستر سيتي إلى إتمام عدد من الصفقات في الأشهر المقبلة، وأكد: “إدارة مانشستر سيتي تخوض حاليا محادثات مع رحيم ستيرلينغ ورياض محرز وغابرييل جيسوس، وجميعهم تنتهي عقودهم العام المقبل”.

يجدر الذكر أن محرز ومانشستر سيتي سيلعبان خلال أسبوع واحد مستقبل النادي في البطولات التي ينافس على ألقابها، أولها مواجهة ليفربول غدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم لقاء أتلتيكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، قبل مواجهة ليفربول مرة أخرى السبت المقبل في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الانجليزي، ما يعني بأن السيتي إما سيواصل مهمة التنافس على تلك الألقاب أو يضيّعها في ظرف أسبوع واحد.