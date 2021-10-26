لهذه الأسباب.. لا غاز جزائريا نحو المغرب مستقبلا

مصدر بوزارة الطاقة يكشف لـ"الشروق":

كشف مصدر بقطاع الطاقة لـ”الشروق” أن ما يؤكد تخلي الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز عقب انتهاء عقد أنبوب المغرب العربي أوروبا في 31 أكتوبر الجاري، هو عدم وجود أي كميات تم الحديث بشأنها، بالنظر إلى أن هذه العملية تتم عادة قبل شهر أو شهر ونص على الأقل من ضخ الكميات المتفق عليها.

الجزائر يمكنها إمداد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب إيطاليا

وأوضح مصدر “الشروق” أن هذه المؤشرات بخصوص عدم وجود أي محادثات مسبقة بخصوص كميات الغاز، هي التي تؤكد بأنه لن يكون هناك غاز عبر أنبوب “المغرب العربي-أوربا” عند نهاية يوم 31 أكتوبر الجاري لا لصالح إسبانيا ولا للمغرب، وهو السيناريو الأقرب حسبه، موضحا أن التجديد يكون قبل انتهاء العقد ويتم الاتفاق مسبقا على الشروط التعاقدية المتعلقة بالكميات والأسعار، وهو أمر، يؤكد مصدرنا لم يحدث إطلاقا هذه المرة.

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ووفق نفس المصدر، فإن الأطراف المتعاقدة عادة ما تتفق بشأن الكميات التي وجب تحضيرها ووضعها في الأنبوب لتضخ وتتم العملية عادة قبل شهر أو شهر ونصف، لكن لا شيء من ذلك حدث طيلة الفترة الماضية يؤكد المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق” وهو ما يعني بكل بساطة أنه لن يكون غاز في أنبوب “المغرب العربي-أوربا ” أوربا بحلول الواحدة صباحا من يوم 1 نوفمبر المقبل.

وبخصوص تزويد إسبانيا بالغاز، ذكر مصدرنا أنه في انتظار دخول الطاقة الإضافية للنقل على مستوى خط “ميدغاز” قريبا، فإن الجزائر يمكنها تزويد إسبانيا بالغاز المسال الذي تختلف أسعاره نوعا ما مقارنة بالغاز الطبيعي الذي يصل عبر خطوط الأنابيب.

وتحدث مصدر “الشروق” عن إمكانية أخرى لتزويد إسبانيا بالغاز عبر إيطاليا من خلال الأنبوب العابر للبحر المتوسط “ترانسماد-إنريكو ماتاي”، بالنظر لكون الأخير غير مستغل بكامل طاقته، حيث يتم ضخ كميات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر الأنبوب ويتم إرسال الكميات المطلوبة إلى إسبانيا عبر البواخر في شكل غاز مسال “جي.أن.أل”، وهذا الخيار يقول محدثنا يستوجب قبول الزبون للعملية لأنه فيها بعض التكاليف الإضافية.

والاثنين، قالت “وكالة” رويترز للأنباء نقلا عن مصادر رفيعة (حكومية وأخرى بسوناطراك) إن الجزائر ستوقف توريد الغاز إلى المغرب عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قال قبل أسابيع في لقائه الدوري مع وسائل إعلام وطنية، إنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن تجديد عقد أنبوب المغرب العربي أوروبا وعند انتهاء العقد في 31 أكتوبر سيكون لكل مقام مقال، لكنه أكد بالمقابل، أن إمداد إسبانيا لن يكون عبر هذا الأنبوب وهو قرار نهائي على حد تأكيده، وسيكون ذلك حصريا عبر خط ميدغاز المباشر بين البلدين إضافة لقدرات التسييل والنقل عبر البواخر.