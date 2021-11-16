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 لوبان: الجزائر دولة عظيمة لكن يجب أن تحترم فرنسا

الشروق أونلاين
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 لوبان: الجزائر دولة عظيمة لكن يجب أن تحترم فرنسا
ح.م
زعيمة التجمع الوطني اليميني الفرنسي مارين لوبان

قالت زعيمة “التجمع الوطني” اليميني في فرنسا مارين لوبان، أن الجزائر دولة عظيمة، لكن يجب عليها أن تحترم فرنسا.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف، في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو”، إن الأمور لا تجري كما “يجب” مع الجزائر وأضافت بأنه في مقابل الوضع الحالي “يجب على الجزائر أن تحترم فرنسا” من خلال “احترام القرارات المتخذة بشأن المواطنين الجزائريين الذين لا ترغب فرنسا في وجودهم على أراضيها لأسباب تعود سواء لكونهم غير شرعيين أو لارتكابهم جرائم في فرنسا”.

 وأضافت: “الجزائر دولة عظيمة واجهت صعوبات كبيرة كالإرهاب، وبما أنها دولة عظمى حصلت على استقلالها، فيجب عليها أن تتصرف كأمة عظيمة، وأن تحترم القانون الدولي”.

وأضافت لوبان قائلة أنه “في حال قوبلت فرنسا بالرفض فلن تمنح تأشيرات للجزائريين بعد ذلك بتاتا، وليس فقط اللجوء إلى تقليص عددها إلى النصف كما فعلت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون”.

وتابعت: “لن تكون هناك تحويلات مالية من قبل الخواص باتجاه الجزائر في حال استمرت هذه الأخيرة في رفض استعادة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا”.

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