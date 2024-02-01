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رياضة

لوريون يعلن تعاقده مع بوعناني

عمر سلامي
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لوريون يعلن تعاقده مع بوعناني
بدر الدين بوعناني

أعلن نادي لوريون الفرنسي، تعاقده مع الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، قادما من نادي نيس، على شكل إعارة إلى نهاية الموسم.

وقال نادي لوريون، في بيان له عبر موقعه الرسمي: “يسرنا أن نعلن توصلنا إلى اتفاق مع نادي نيس، للحصول على خدمات جناحه بدر الدين بوعناني 19 عاما، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وعبّر بوعناني عن سعادته بخوض تجربة جديدة، حيث قال في تصريحات لحساب النادي: “سعيد جدا بالانضمام إلى صفوف لوريان، التحدي الذي اقترحه مسؤولو النادي محفز للغاية، وأشعر برغبة كبيرة للتطور هنا”.

وأضاف: “قراري بالانضمام إلى الفريق جاء بعد حديثي مع المدرب، حيث شرح لي خطة المرحلة المقبلة، ودوري هنا، والأهداف التي سنلعب عليها”.

وختم بوعناني: ” سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الحفاظ على مكانته، في الدوري الفرنسي، إنه يتمتع بالجودة اللازمة، وأعتقد أنه قادر على تحقيق هذا الهدف”.

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