لوغانو السويسري مهتم بالتعاقد مع شيتة

كشفت تقارير إعلامية، عن اهتمام نادي لوغانو السويسري بمتوسط ميدان اتحاد العاصمة، الدولي الجزائري أسامة شيتة.

وأكد الصحفي الفرنسي باتريك جيلارد، عبر حسابه على “تويتر” أن نادي لوغانو المشارك في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، مهتم بالدولي الجزائري أسامة شيتة.

Le milieu défensif de l’USM Alger, Oussama Chita (26 ans, libre), a attiré l’attention de Lugano. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence, le club suisse compte déjà en ses rangs un autre Fennec, l’attaquant Mohamed Amoura (ex-ES Sétif). #Mercato pic.twitter.com/hBNH81VxyY — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) July 9, 2023

وسيزامل شيتة الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في حال انتقاله إلى النادي السويسري.

واستعاد شيتة إمكانياته، وقدم مباريات في المستوى خلال الموسم المنقضي، ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية المحلية والعربية.