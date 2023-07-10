-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لوغانو السويسري مهتم بالتعاقد مع شيتة

عمر سلامي
  • 191
  • 0
لوغانو السويسري مهتم بالتعاقد مع شيتة
أرشيف
أسامة شيتة

كشفت تقارير إعلامية، عن اهتمام نادي لوغانو السويسري بمتوسط ميدان اتحاد العاصمة، الدولي الجزائري أسامة شيتة.

وأكد الصحفي الفرنسي باتريك جيلارد، عبر حسابه على “تويتر” أن نادي لوغانو المشارك في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، مهتم بالدولي الجزائري أسامة شيتة.

وسيزامل شيتة الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في حال انتقاله إلى النادي السويسري.

واستعاد شيتة إمكانياته، وقدم مباريات في المستوى خلال الموسم المنقضي، ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية المحلية والعربية.

مقالات ذات صلة
تأجيل السوبر الإفريقي بين الاتحاد والأهلي إلى الفاتح من سبتمبر

تأجيل السوبر الإفريقي بين الاتحاد والأهلي إلى الفاتح من سبتمبر

والدة مبابي تتذكّر أخيرا جزائريتها.. صباح الخير يا مدلّل!

والدة مبابي تتذكّر أخيرا جزائريتها.. صباح الخير يا مدلّل!

أمل الأربعاء أكبر المُهدّدين بِالنّزول إلى القسم الثاني

أمل الأربعاء أكبر المُهدّدين بِالنّزول إلى القسم الثاني

بالصور.. الوزير بلعريبي يقوم بزيارة ليلية لملعب الدويرة

بالصور.. الوزير بلعريبي يقوم بزيارة ليلية لملعب الدويرة

لهذه الأسباب فاز شباب بلوزداد بالدوري الجزائري

لهذه الأسباب فاز شباب بلوزداد بالدوري الجزائري

ميركاتو.. النجم الساحلي التونسي يستهدف بوسليو

ميركاتو.. النجم الساحلي التونسي يستهدف بوسليو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد