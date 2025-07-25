“ليسانس مزدوج” في تخصّصات مهمة لناجحي بكالوريا 2025

لتعزيز كفاءة الخرّيجين وتوسيع الآفاق المهنية

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للناجحين في شهادة البكالوريا للسنة الثانية على التوالي إمكانية دراسة شهادتي ليسانس في نفس الوقت تتوج بشهادة ليسانس مزدوج في تخصصين مختلفين، أو اختيار مسار تكوين ذي كفاءة مزدوجة.

وتسمح الشهادة المزدوجة لحامل شهادة البكالوريا التسجيل للتحضير بالتوازي لشهادتين جامعيتين ببكالوريا واحدة في مسارين تكوينيين، أحدهما رئيسي والآخر ثانوي، مما يتيح للطالب توسيع نطاق كفاءته وتعزيز آفاقه المهنية وفرص التشغيلية.

الربط بين الطب و5 تخصصات مكملة

وارتفع عدد التخصصات في التكوين بـ”ليسانس مزدوج” هذه السنة إلى 28 تخصصا، من بينها 5 تخص العلوم الطبية بالإضافة لتخصصات مكملة أخرى، حيث يتم الدمج بين الطب واقتصاد الصحة كـ”ليسانس مزدوج”، والذي تضمنه “جامعة قسنطينة 3” بالإضافة لجامعة “قسنطينة 2″، وجامعة ورقلة إضافة لجامعة “سطيف 1″، وهو متاح لحاملي بكالوريا شعب العلوم التجريبية والرياضيات كأولوية أولى والتقني رياضي ثاني أولوية، مع احتساب معدل الترتيب الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 16 من 20 للأولية الأولى، والترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه الذي يساوي أو يفوق 16 للأولية الثانية.

العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي

ويمكن للناجحين أيضا التسجيل في العلوم الطبية بالإضافة للإعلام الآلي (بيانات ضخمة) وهذا بكل من جامعة عنابة وباتنة 2 أو جامعة ورقلة وسطيف 1، وأيضا التسجيل في تخصصي العلوم الطبية والمعلوماتية الإحيائية بجامعة علوم الصحة وجامعة الجزائر 1، أو الطب والذكاء الاصطناعي بجامعة بجاية، أو الطب وعلم النفس الطبي بجامعة تلمسان، وكل هذه التخصصات متاحة لحاملي بكالوريا شعب العلوم التجريبية والرياضيات والتقني رياضي مع احترام معدل الترتيب المحدد والذي يساوي أو يفوق 16 من 20، حيث يتوج مسار التكوين بشهادتين الأولى دكتور في الطب والثانية ليسانس في التخصص المختار.

الإنجليزية والاقتصاد والتسيير والعلوم السياسية

ويبرز من خلال المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا 2025 ربط العديد من التخصصات المهمة بأخرى مكملة لها لاسيما من خلال الدمج بين اللغة الإنجليزية وتخصصات في العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية فضلا العلوم السياسية، حيث يمكن للطلبة الجدد التسجيل في ميدان العلوم سياسية تخصص إدارة رقمية وإلكترونية وتخصص اللغة الإنجليزية وهذا بالمركز الجامعي البيض وهو تسجيل وطني لحاملي بكالوريا في شعب اللغات الأجنبية والآداب والفلسفة كأولوية أولى، إذ يحسب المعدل الموزون أو العام في الترتيب والذي يساوي أو يفوق 12، أما الأولوية الثانية فهي لشعبتي العلوم التجريبيّة والتسيير والاقتصاد، حيث يحتسب المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 13.

إنجليزية تطبيقيّة وعلاقات دوليّة

ويمكن أيضا التسجيل في ليسانس مزدوج انجليزية تطبيقية وعلاقات دوليّة بجامعة وهران 2، حيث يحتسب معدل الترتيب الموزون أو العام بـ13 فما فوق لحاملي بكالوريا شعب اللغات الأجنبية والآداب والفلسفة، ومعدل 14 فما فوق لحاملي بكالوريا علوم تجريبية أو تسيير واقتصاد.

وفي سياق ذي صلة تقدم جامعة المسيلة تخصصي إدارة الأعمال واللغة الانجليزية، حيث يحتسب معدل الترتيب الموزون أو العام 13 فما فوق لحاملي بكالوريا شعب لغات أجنبية وتسيير واقتصاد، ومعدل موزون أو عام 14 فما فوق لحاملي بكالوريا شعب علوم تجريبية ورياضيات، وتتيح جامعة تلمسان تخصصي اللغة الانجليزية ومالية دولية، حيث يحتسب الترتيب عن طريق المعدل الموزون أو العام 13 فما فوق لحاملي بكالوريا شعب لغات الأجنبية والتسيير والاقتصاد، ومعدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 14 لشعب العلوم التجريبية والرياضيات.

الدمج بين الحقوق وتخصصات مكملة

وبالنسبة للراغبين في دراسة الحقوق وتخصصات أخرى، تقدم الوزارة عدة خيارات مختلفة، حيث يمكن للناجحين اختيار التسجيل في تخصصي القانون الدبلوماسي والتعاون الدولي معا في جامعة الأغواط، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 12 وهذا لحاملي بكالوريا شعب الآداب والفلسفة والآداب واللغات التسيير والاقتصاد والفنون ثم العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي.

كما يمكن الدمج بين دراسة القانون الخاص والمالية بجامعة المدية، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 12 مع منح الأولوية الأولى لشعبة التسيير والاقتصاد تليها الرياضيات، ثم العلوم التجريبية وبعدها الرياضيات، ويمكن أيضا التسجيل في الحقوق (القانون العام) بالإضافة إلى العلاقات الدولية بجامعة المسيلة، مع احتساب معدل الترتيب العام من 12 فما فوق، وهذا لكل شعب البكالوريا مع منح الأولوية للشعب الأدبية تليها باقي الشعب العلمية، وتقدم جامعة المسيلة أيضا تخصصي قانون الخاص وأنظمة معلوماتية لفائدة حاملي بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي، فيما يحتسب الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 13 .

الرياضيات والاقتصاد الرقمي

وفي ميدان الرياضيات والإعلام الآلي، تتيح الوزارة الدمج بين عدة تخصصات مكملة، حيث تقدم جامعة الأغواط تخصصي رياضيات تطبيقية واقتصاد رقمي لحامل بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية وبعدها تقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام المحصل عليه في البكالوريا فضلا عن احتساب علامة الرياضيات التي ينبغي أن تساوي أو تفوق 11.

أما جامعة المدية فتتيح للناجحين التسجيل في شهادة مزدوجة رياضيات تطبيقية واقتصاد كمي، حيث يحتسب المعدل الموزون أو العام المحسوب لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية، وأيضا تسيير واقتصد مع ضرورة ان تكون علامة الرياضيات تساوي أو تفوق 11.

الإعلام الآلي وعلوم التسيير

وبجامعة وهران 1، معهد العلوم والتقنيات التطبيقية يمكن اختيار تخصصي إعلام آلي (تطوير التطبيقات المحمولة) وعلوم التسيير (إدارة إلكترونية) لحاملي بكالوريا رياضيات، ثم علوم تجريبية، ثم تقني رياضي مع ضرورة أن تكون علامة الرياضيات تساوي أو تفوق 13، وتقدم جامعة عنابة تخصصي هندسة الأنظمة المعلوماتية والآلية للناجحين في شعبة الرياضيات أولوية أولى، تليها علوم تجريبية وتقني رياضي مع احتساب معدل الترتيب الموزون أو العام 13 فما فوق، وفي سياق آخر تتيح جامعة المسيلة إمكانية دراسة الرياضيات التطبيقية والاقتصاد الكمي لفائدة حاملي بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتسيير واقتصاد، ويجب أن تساوي أو تفوق علامة الرياضيات 11 من 20.

هندسة الأنظمة المعلوماتية والآلية

وفي ميدان الإعلام الآلي، نجد هندسة الأنظمة المعلوماتية والآلية بجامعة عنابة، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 13 لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات، العلوم التجريبية، التقني رياضي، وفي جامعة بجاية تدمج بين تخصصي (الإعلام الآلي أنظمة معلوماتية والحقوق)، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 13 لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات، العلوم التجريبية وتقني رياضي، وتتيح أيضا تخصصي إعلام آلي (أنظمة معلوماتية) واقتصاد كمي لشعب البكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية تليها تسيير واقتصاد مع احتساب علامة الرياضيات التي تساوي أو تفوق 12، وتمنح جامعة الأغواط هي الأخرى خيار التسجيل في تخصصي أنظمة الإعلام الآلي والإعلام الرقمي لفائدة حاملي بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 13 .

الإعلام والتدريب الرياضي والتنافسي

وفي مجال العلوم الإنسانية، تم الدمج بيت عدة تخصصات مهمة وأخرى تكميلية من ميادين مختلفة، على غرار علوم الإعلام والاتصال والتدريب الرياضي (إعلام وتدريب رياضي تنافسي) تضمنه جامعة الجزائر 3 لفائدة حاملي بكالوريا شعب الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية والعلوم التجريبية مع الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 11، كما تقدم ذات الجامعة تخصصي الاتصال والعلاقات الدولية لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية ورياضيات، ثم تقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 12، والربط أيضا بين تخصصي الاقتصاد الرقمي والإعلام بذات الجامعة مع منح الأولوية لشعب التسيير والاقتصاد تليها الرياضيات، ثم العلوم التجريبية والتقني رياضي، وباحتساب 12 فما فوق لدخول الترتيب من أجل التوجيه.

هندسة معمارية وعلم الاجتماع

ويمكن للطلبة الناجحين التسجيل في تخصصي هندسة معمارية وعلم اجتماع بجامعة بجاية لحاملي بكالوريا رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 13، وتقدم جامعة الأغواط تخصصي الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 12، مع ضرورة أن يكون معدلي مادتي الرياضيات والفيزياء يساوي أو يفوق 10.