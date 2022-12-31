ليست نيوزيلندا.. هذه أول دولة تستقبل العام الجديد 2023

موقع نيوزيلندا في أقصى شرقي الكرة الأرضية، وتوقيتها الزمني الذي يزيد بـ13 ساعة على توقيت غرينيتش، يجعلها تستقبل يوم 1 جانفي 2023 بشكل مبكّر مقارنة بمعظم دول العالم. لكنها ليست أول دولة يصل الزمن بسكانها إلى العام الجديد.

فجزر كيريباتي في المحيط الهادئ، هي أول بلدان العالم لحاقًا بالسنة الجديدة. لأن توقيت أبعد جزرها كيريتيماس، يزيد على توقيت نيوزيلندا بساعة واحدة.

وهذا ما يجعل سكان هذا الأرخبيل، المتكوّن من 33 جزيرة صغيرة، وعددهم 124 ألف نسمة، أول من يستقبل السنة الجديدة.

وقد حلّت الساعة 00:00 من يوم 1 جانفي 2023 في كيريباتي بالفعل، عندما كانت الساعة تشير في الجزائر إلى التاسعة 09:00 صباحا.

وكيريباتي هي جمهورية مستقلة منذ العام 1979. ولا تزيد مساحة هذه البلاد على 811 كم مربع، وهي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي لمداخيلها.