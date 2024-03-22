ليفربول الأقرب لآيت نوري

أكدت مصادر صحفية أنّ نادي ليفربول هو الأقرب للحصول على توقيع ريان آيت نوري من وولفرهامبتون في الانتقالات الصيفية، مضيفة أن إن المدير الرياضي الجديد لليفربول، ريتشارد هيوز، ومايكل إدواردز يعتبران الدولي الجزائري نوري هدفًا رئيسًا في الميركاتو الصيفي..

إذ يتربع على رأس قائمة المطلوبين في الريدز، علما إن وولفرهامبتون يُريد الحصول على مبلغ 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع النجم الجزائري، ولكن ليس من المعروف ما إذا كان فريق الريدز مستعدًا لدفع هذا المبلغ في اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.