“ليلة النار” في تل أبيب بعد اغتيال سليماني ولاريجاني.. هكذا كان الانتقام!

تحدثت تقارير إخبارية عديدة اليوم الأربعاء، عن ليلة النار في تل أبيب، والتي تعتبر من أصعب الليالي على الكيان الصهيوني بسبب إطلاق موجات صاروخية من إيران، ردا على اغتيال أمين عام مجلس الأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام سليماني.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأربعاء بيانا بشأن هجوم عنيف شنه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصواريخ متعددة الرؤوس الحربية.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيانها: “تعرضت تل أبيب، مركز شرور الكيان الصهيوني الوحشي، في الموجة الحادية والستين من عملية الوعد الصادق 4، لقصف ناري مكثف بصواريخ “خرمشهر 4” متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ “قدر” متعددة الرؤوس، وصواريخ “عماد” و”خيبر شكن”، تحت رمز “يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام”، وذلك انتقاما لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ومرافقيه”.

وأضافت: “أصابت صواريخ “خرمشهر 4″ و”قدر” في هذه العملية الخاطفة وشديدة الكثافة، بنجاح أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة دون أي عوائق، وذلك في ظل انهيار منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات وفوق المتطورة للكيان الصهيوني”.

وتابعت: “وفقا للمعلومات الميدانية، وعقب هذا الهجوم الخاطف للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من تل أبيب، وأصبح السيطرة على الأوضاع وإمكانية تقديم الإغاثة من قبل القوات الداخلية أكثر صعوبة. وتُقدر الخسائر الأولية للكيان الصهيوني في هذا الهجوم بأكثر من 230 قتيلا وجريحا”.

وقال مراسلون إن مناطق جنوب ووسط دولة الاحتلال عاشت ليلة صعبة بسبب الموجات الصاروخية التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني، حيث أظهرت الصور دمارا كبيرا وحرائق مشتعلة في بنايات ومركبات جراء سقوط الصواريخ في منطقة “حولون”.

ونقلت وكالة فارس عن مصادر بالحرس الثوري أنه استهدف شخصية بارزة في المجلس الوزاري المصغر، وأن الضربات الأخيرة طالت أكثر من 100 موقع صهيوني.

وبعد اغتيال لاريجاني وسليماني، أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي بدء ما وصفها بـ”وتيرة سريعة لضربات ساحقة ومؤثرة في المنطقة ضد العدو الأمريكي الصهيوني”.

ومساء الثلاثاء، أعلن المجلس الأعلى للأمني القومي الإيراني، “استشهاد أمينه العام علي لاريجاني”، جراء هجوم استهدفه، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، عن نجاح عملية اغتياله.

وأضاف كاتس في بيان رسمي أن “الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ضد النظام الإيراني”، مؤكدا أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدروا تعليماتهم “لملاحقة قيادة النظام وقطع رأسه ومنعه من النمو”، وفق وصفه.