ليلة تدشين ملعب وهران وتفجير مواهب عمورة

دشّن المنتخب الوطني المحلي مساء الخميس رسميا الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، بِفوز عريض نتيجته (5-1) على فريق ليبيريا.

ولُعبت هذه المباراة الودّية ضمن إطار استعدادات محليي “الخضر” لِمنافسة كأس العرب، المُقرّر تنظيمها في قطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. فيما دخل منتخب ليبيريا إلى أرضية الميدان بِخليط من اللاعبين المحليين والمحترفين خارج البلاد، المُرادف لِفئة الأكابر.

وتألّق مهاجم وفاق سطيف الفتيّ والواعد محمد الأمين عمورة، بِتسجيله رباعية للمنتخب الوطني المحلي في مرمى ليبيريا، وذلك في الدقائق الـ 39 والـ 41 والـ 47 والـ 68. وأضاف زميله المهاجم بلال مسعودي الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84. بينما أمضى توقيع ليبيريا متوسط الميدان أوسكار دورلي في الدقيقة الـ 24.

ويرتبط عمورة (21 سنة) مع نادي النسر الأسود” بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023. ويلعب مسعودي (23 سنة) لِفريق شبيبة الساورة إلى غاية المدّة ذاتها. عِلما أن مسعودي يتصدّر لائحة هدّافي البطولة الوطنية بِرصيد 17 هدفا، ويأتي عمورة خلفه ثانيا بِمجموع 13 هدفا.

ولا يُغفل أيضا تسجيل تألّق متوسط الميدان يوسف الوافي والمهاجم حسام غشة، حيث صنع كل واحد منهما هدفَين بِتمريرتَين حاسمتَين.

ولجأ الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى تجريب 21 لاعبا (10 استبدالات)، مقابل 13 لاعبا لِفريق ليبيريا.