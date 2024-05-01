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رياضة

لينا بوساحة أفضل لاعبة في الدوري السعودي

ق.ر
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لينا بوساحة أفضل لاعبة في الدوري السعودي

توجت لاعبة المنتخب الوطني الجزائري ونجمة نادي النصر السعودي، لينا بوساحة بلقب أحسن لاعبة في البطولة السعودية لكرة القدم (موسم 2023-2024)..

وعقب هذا التتويج سارعت إدارة فريق النصر إلى تهنئة نجمتها الدولية الجزائرية، لنيلها هذه الجائزة، عن جدارة واستحقاق بعد المردود الطيب الذي قدمته في البطولة من خلال منشور كتبت فيه “السوبر لينا بوساحة …الأفضل والأمهر والأمتع والأخطر أيضا”.

وسجلت اللاعبة لينا بوساحة هدف النصر بعد مرور دقيقتين على بداية المباراة التي جرت أحداثها بملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض. وحسم فريق سيدات النصر اللقب برصيد 37 نقطة، وأحرز 43 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

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