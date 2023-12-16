لِماذا اختار بلماضي الطوغو والبورندي مُنافسَين ودّيَين لـ “الخضر”؟

اتّضحت الرّؤية بِإعلان اتحاد الكرة الجزائري، السبت، عن مكان وتاريخ تربّص المنتخب الوطني، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وسيُجري رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي مقابلتَين تحضيريتَين بِالطوغو، في العشر الأوائل من شهر جانفي المقبل، أمام فريق هذا البلد، وأيضا المُنافس البورندي.

1- الطوغو:

– لم يتأهّل هذا المنتخب لـ “كان” كوت ديفوار 2024، بعدما تموقع ثالثا في التصفيات، خلف الرّائد البوركينابي، والوصيف فريق جزر الرّأس الأخضر، وقبل مُتذيّل الترتيب منتخب إسواتيني.

– في نوفمبر الماضي، وفي ضربة انطلاقة تصفيات كأس العالم 2026، تعادلت الطوغو في الجولة الأولى مع السودان بِهدف لِمثله، ثم استضافت السنيغال وتعادلت مُجدّدا لكن سلبا. مع الإشارة إلى تنظيم المباراة الأولى بِليبيا، لِعدم حيازة السودان لِملاعب مُؤهّلة. في فوج يضمّ أيضا فرق موريتانيا والكونغو الديموقراطية وجنوب السودان.

– يُدرّب منتخب الطوغو التقني البرتغالي باولو دوارتي (54 سنة) منذ ماي 2021.

– لعب المنتخب الوطني مع الطوغو 6 مقابلات رسمية وودّية، وفاز “الخضر” 3 مرّات وانهزم في مواجهتَين وتعادل في لقاء واحد.

– فوز رجال بلماضي على المُضيّف الطوغولي بـ (1-4) في نوفمبر 2018، وتأهّلهم لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، يعتبره النّاخب الوطني مُنعرجا حاسما ومرجعية وأيضا مُحفّزا لِتتويج لاعبيه قارّيا فيما بعد. وهي آخر مواجهة بين الطرفَين.

– تتموقع الطوغو في الرّتبة الـ 118 عالميا، وفقا لِآخر تصنيف نشرته “الفيفا” في الـ 30 من نوفمبر الماضي.

2- البورندي:

– بِدوره، لم يتأهّل هذا المنتخب لِمحفل بلاد ساحل العاج، بعد تموقعه ثالثا في التصفيات الإفريقية، خلف الرّائد الكاميروني، والوصيف الناميبي، وقبل مُتذّيل الترتيب الكيني (أقصته “الكاف” بِسبب العقوبة الدولية التي لها صلة بِانتخابات رئاسة اتحاد الكرة المحلّي).

– لِعدم توفّرها على ملعب مُؤهّل، خاضت البورندي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِتنزانيا، وربّما كان هذا الأمر أحد أسباب الفشل في التأهّل للنهائيات.

– في نوفمبر الماضي، وفي مُستهلّ تصفيات مونديال 2026، فاز منتخب البورندي في الجولة الأولى على غامبيا بـ (3-2)، ثمّ خسر أمام الغابون بـ (1-2). مع الإشارة إلى خوضه المقابلتَين بِصفة المُستضيف، وأيضا بِتنزانيا. في فوج يضمّ كذلك فرق كوت ديفوار وكينيا والسيشل.

– يُدرّب منتخب البورندي التقني المحلّي إيتيان نداييراجيج (45 سنة)، منذ جانفي الماضي.

– واجه “مُحاربو الصّحراء” منتخب البورندي 5 مرّات في لقاءات رسمية وودّية، وفازت الجزائر في 3 مقابلات، وتعادلت في مواجهتَين.

– آخر مباراة بين الجزائر والبورندي لُعبت بِقطر في جوان 2019، وتعادل رجال بلماضي حينها بِهدف لِمثله. وكانت أيضا آخر لقاء ودّي سبق “الكان” المصري.

– تشغل البورندي المركز العالمي الـ 139، ضمن لائحة آخر تصنيف لـ “الفيفا”.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سيُواجه أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

وإذا كانت الطوغو تُشبه منتخبَي بوركينا فاسو وموريتانيا إلى حدّ ما، خاصّة وأن هذه البلدان تقع في الجهة الغربية للقارّة السّمراء، فإن البورندي مُجاوره لِأنغولا (تفصلهما الكونغو الديموقراطية)، وهي معطيات يكون قد أخذها بلماضي في الحسبان.