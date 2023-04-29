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رياضة

لِهذا السبب غاب بن سبعيني عن مواجهة شتوتغارت

علي بهلولي
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لِهذا السبب غاب بن سبعيني عن مواجهة شتوتغارت
الأرشيف
رامي بن سبعيني

غاب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بعد ظهيرة السبت، عن مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والمُضيّف نادي شتوتغارت الألمانيَين.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 30 من عمر منافسة “البوندسليغا”، وانتهت بِخسارة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (1-2).

ويشكو المدافع بن سبعيني إصابة على مستوى الخاصرة، غيّبته عن مواجهة شتوتغارت.

وكان الدولي الجزائري قد شارك أساسيا، في آخر مباراة لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ أمام الزّائر نادي هيرتا برلين، الأحد الماضي. لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة الألمانية.

ولم تُقدّم إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني معلومات عن مدّة غياب رامي سبعيني.

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