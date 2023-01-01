مؤرخون ومناضلون يستحضرون مسيرة أحمد بن بلة

بمناسبة إحياء الذكرى الـ106 لميلاده في تلمسان

أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة السبت أن المجاهد والرئيس الراحل أحمد بن بلة “كان من أولئك الأبطال الذين مزجوا بين الفكر والعمل واستطاع أن يدير وبكفاءة عالية قيادة المناضلين وتأطير الكفاح”.

وأشار الوزير في رسالته التي قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، عفيف الهاشمي، خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ”أحمد بن بلة ودوره في دعم الحركات التحررية ومناصرة القضايا العادلة” بمناسبة إحياء الذكرى 106 لميلاده، إلى أن المناضل والمجاهد أحمد بن بلة “كان واحدا من تلك الثلة القليلة التي استطاعت أن تملك الوعي بالتاريخ واستشراف المستقبل من أجل وضع أسس التحولات الكبرى بما أتيح له من الكفاءة على تصور أفضل المسالك للنجاة من الاستعمار الفرنسي، بحيث كان واحدا من أولئك الأبطال الذين مزجوا بين الفكر والعمل واستطاع أن يدير وبكفاءة عالية قيادة المناضلين وتأطير الكفاح”.

كما كان الرئيس الراحل بن بلة، يضيف ربيقة، “قائدا محنكا ضمن صفوف المنظمة الخاصة ومن مخططي الكفاح المسلح، حيث ساهم بشكل كبير في التعريف بالقضية الجزائرية والتأييد لها، إلى جانب وضع الترتيبات اللازمة لضمان إمداد الثورة التحريرية بالأسلحة”.

وأشار الوزير إلى مواصلة الراحل مسيرته بعد الاستقلال الوطني لتشييد صرح مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة، حيث كما أضاف، واجه في خلال فترة حكمه “تحديات كبرى من المخلفات الموروثة عن سياسات السلطات الاستعمارية (…) وكان عليه تضميد جراح المعطوبين وإسكان اللاجئين وتوفير العلاج للمرضى وبناء مؤسسات الدولة وضمان سير مصالحها رغم شح الموارد ونقص الإطارات المؤهلة”.

كما ذكر ربيقة جهود المرحوم بن بلة في نشر الفكر وثقافة التحرر في العالم عموما وفي افريقيا خصوصا وبلورة أفكار ومناهج جديدة في الكفاح ضد الاستعمار.

ويتوجب على جيل الاستقلال -يضيف الوزير- أن يستلهم من صنيع هؤلاء الرجال العبر والدروس التي كانت وراء نجاح الثورة التحريرية و”اليوم يتعزز وفاء الجزائر الجديدة بقيم ذاكرتنا ورموزنا الأفذاذ الذين صنعوا عزنا ومجدنا في مختلف الفترات وذلك تجسيدا لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والوفاء بالتزاماته الـ54 التي نشهد تحقيقها يوما بعد يوم في شتى الميادين، من بينها ما يتعلق بتاريخنا وذاكرتنا الوطنية التي يوليها الرئيس أهمية خاصة لاسيما في مجال الدراسات والأبحاث التاريخية وفق المناهج الأكاديمية المعتمدة”.

وقد تضمن هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق تقديم مداخلات لجامعيين حول دور البيئة الثقافية في تكوين شخصية أحمد بن بلة ونضاله السياسي في الحركة الوطنية ودوره في تموين الثورة التحريرية المجيدة بالسلاح ومواقفه داخل السجن في التقارير الفرنسية خلال الثورة التحريرية ودوره في حركات التحرر في إفريقيا.

كما تم على هامش اللقاء الذي احتضنه متحف المجاهد، وضع أكليل من الزهور عند النصب التذكاري الخاص بالرئيس الراحل بن بلة بمدينة تلمسان والترحم على أرواح الشهداء بمقبرة الشهداء ببلدية الحناية وزيارة المكتبة المهداة من طرف أحمد بن بلة لجامعة “أبو بكر بلقايد” لتلمسان التي تضم 8 آلاف عنوان وزيارة المعرض التاريخي “أصدقاء الثورة الجزائرية” بمتحف المجاهد.