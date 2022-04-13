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رياضة
قبل إدارته مواجهة الجزائر والكاميرون

ماذا كان يفعل “غاساما” في المغرب؟

ن. ب
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ماذا كان يفعل “غاساما” في المغرب؟

أسر مصدر مطلع لـ”الشروق” بأن الحكم الغامبي باكاري غاساما، خلال رحلته من غامبيا إلى الجزائر، لإدارة مواجهة الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، فضل التوقف بالمغرب لمدة ساعتين من الزمن، فماذا كان يفعل هناك؟

وكشف مصدرنا عن مخطط رحلة الحكم الغامبي غاساما نحو الجزائر، الذي انطلق من مطار بانجول الدولي مباشرة إلى الرباط وبعدها نحو تونس قبل الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أبلغ الحكام المعنيين بمواجهة الجزائر والكاميرون بضرورة التجمع في تونس بما فيهم غاساما ومساعديه والحكام الأجانب المسؤولين عن غرفة “الفار”، بالإضافة محافظي المواجهة ومراقب “الفيفا”، قبل الدخول إلى الجزائر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو لماذا اختار القائمين على ضبط هذه السفرية وبرنامج الرحلة لحكام المواجهة على التوقف في الرباط، بدلا من اسطنبول على سبيل المثال لا الحصر، كما كانت عليه رحلة العودة؟ أم أن ذلك كان عن قصد لأمر في نفس يعقوب؟

ومعلوم أنه وبشهادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، فإن رئيس الجامعة الغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصبح مهووسا في الآونة الأخيرة بالمنتخب الجزائري، وبالضبط منذ تتويج “محاربي الصحراء” بكأس إفريقيا 2019، وبات يعمل كل ما بوسعه لتكسير “الخضر” في “الكواليس” على مستوى دواليب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، حيث أضحى هذا الأمر شغله الشاغل أكثر من الاهتمام بكرة القدم المغربية والمنتخب المغربي نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن لقجع، وفضلا عن كونه رئيسا للجامعة المغربية فهو الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية منذ 7 أكتوبر 2021، بالمغرب، ومن الرجالات الموثوق فيهم لدى نظام “المخزن”، حيث ورغم إهداره للمال العام وصرفه لأموال طائلة منذ ترؤسه الاتحاد المغربي، وسط مطالب بعض المغاربة بضرورة تنحيته لأنه “سرطان” الكرة المغربية، إلا أنه يحظى بحماية خاصة من قبل النظام المغربي.

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