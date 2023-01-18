ماذا يترتب عن تعتيم زجاج المركبات؟.. الدرك الوطني يجيب

يعتبر تعتيم زجاج المركبة مخالفة مرورية تترتب عنها غرامة جزافية مقدرة في حدها الأدنى بـ 3 آلاف دينار جزائري، حسب ما أكده الدرك الوطني.

وفي منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية، أوضح الدرك بأنه لا يوجد قانون يسمح بتعتيم زجاج المركبة حتى ولو بنسب محددة.

وأكد الدرك أن هذا الأمر غير وارد في النصوص التنظيمية والقوانين سارية المفعول، حيث أنه لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يسمح بنسبة معينة من التضليل أو التعتيم.

وأوضحت طريقي أن هذا يأتي استنادا إلى ما ورد في أحكام المادة 48 من القانون 01ـ14 المعدل والمتمم لقانون المرور المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والتي تنص على منع إلصاق الشريط البلاستيكي المعتم أو استعمال أي طريقة أخرى تعتم زجاج المركبة”.

كما ذكرت الجهة ذاتها بالمادة 123 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والتي تنوّه إلى ضرورة شفافية الزجاج الذي تجهّز به المركبات.

وبالتالي كل مركبة بها زجاج معتم، ترفع ضد صاحبها مخالفة في قانون المرور، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج (المادة 66 /ج فقرة 9 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم). يؤكد المصدر ذاته.