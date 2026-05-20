ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟

يُعدّ عصير البطيخ مشروبا صحيا ومنعشا، فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يعمل على تحسين ترطيب الجسم، ويعزز صحة القلب.

وجد الباحثون أن عصير البطيخ يدعم وظائف الأوعية الدموية خلال فترات ارتفاع سكر الدم (فترة زيادة الجلوكوز، والتي غالبا ما ترتبط بمرض السكري) ويؤثر إيجابا على تقلب معدل ضربات القلب، وفق ما نشره موقع independent.

ماهي فوائده؟

ترطيب الجسم

نظرا لمحتواه العالي من الماء، حيث يحتوي على 92% من الماء، يُمكن أن يُساعد البطيخ في تعويض السوائل المفقودة إذا كنت تشعر بجفاف طفيف بعد قضاء وقت تحت أشعة الشمس، خاصة إذا تم تناوله مع وجبة خفيفة مالحة.

مُعزز لصحة البشرة

يُعزز عصير البطيخ، الغني بفيتاميني “أ” و”ج”، إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة. قد تُساهم خصائصه المُرطبة ومضادات الأكسدة فيه في الحصول على بشرة أكثر نضارة وشبابا.

قد يُساعد في مكافحة السرطان

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الليكوبين، وهو مضاد الأكسدة الذي يُعطي الفواكه والخضراوات، مثل الطماطم، لونها الأحمر. ويعتقد العديد من الباحثين أنه قد يُساعد في الوقاية من السرطان.

يُعزز صحة القلب

تُساهم العديد من عوامل نمط الحياة، مثل النظام الغذائي والرياضة، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، لذا فإن تناول كميات كافية من البطيخ يُساعد في ذلك.

يساعد في خفض ضغط الدم

يحتوي البطيخ على السيترولين، الذي ثبتت فعاليته في المساعدة على ضبط ضغط الدم. وتشير الأبحاث أيضا إلى أن السيترولين يرتبط بزيادة توافر أكسيد النيتريك.

عندما ينخفض التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، قد يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ومقاومة الأنسولين، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُساعد على إنقاص الوزن

يرتبط تناول البطيخ بتحسين جودة النظام الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عصير البطيخ مفيدا لآلام العضلات، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يُساعد بعض الأشخاص أيضا في التحكم بوزنهم، وفقا لموقع verywellhealth.

كيفية تحضير عصير بطيخ منعش؟

ـ 4 أكواب من البطيخ المقطع إلى مكعبات ومنزوع البذور.

ـ ربع كوب من الماء (اختياري).

ـ ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج (اختياري).

ـ أوراق نعناع للتزيين (اختياري).

طريقة تحضير عصير البطيخ

اغسلي البطيخ واقطعه إلى نصفين طوليا. استخدمي ملعقة لإزالة البذور والتخلص منها. سيساعد ذلك على منع أي مرارة في العصير.

قطّعي لب البطيخ إلى مكعبات مع الحرص على قياس ما يعادل 4 أكواب.

يمكنك وضع مكعبات البطيخ في الخلاط أو العصارة. إذا كنت تستخدمين الخلاط، يُنصح بإضافة ربع كوب من الماء لتسهيل عملية الخلط والحصول على قوام ناعم وسهل الصب.

اخلطي البطيخ أو اعصريه حتى تصلين إلى القوام المطلوب. يجب أن يكون العصير خاليا من أي لب أو رغوة.

لمزيد من الانتعاش، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج يساعد ذلك على موازنة حلاوة البطيخ الطبيعية، حسب موقع naturalremedyideas.

الاستهلاك الأمثل

للحصول على أقصى فائدة، تناول كوبا إلى كوبين من عصير البطيخ الطازج يوميا. اختر بطيخا ناضجا وعضويا، وخزّنه بشكل صحيح للحفاظ على قيمته الغذائية.

كيفية تخزين عصير البطيخ

الثلاجة: يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق أو زجاجة في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

رجّه قبل التقديم: قلّبه أو رجّه قبل الشرب.

التجميد: صبّه في قوالب مكعبات الثلج وجمّده لتحضير العصائر أو المشروبات الباردة.

إذا تبقى لديك عصير، حوّليه إلى مصاصات البطيخ المثلجة لتحصل على متعة منعشة وصديقة للبيئة.

نصائح للنجاح

ـ استخدمي البطيخ المبرد قبل الخلط لتجنب الحاجة إلى الثلج لاحقا.

ـ صفِّه جيدا إذا كنت تفضلين عصيرا خاليا من اللب.

اختبار التذوق: إذا لم يكن البطيخ حلوا جدا، يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون أو القليل من العسل لموازنة حلاوته، وفق موقع gourmandeinthekitchen.