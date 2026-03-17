مازة يرتقي إلى مصاف اللاعبين العالميين

ارتقى الدولي الجزائري الشاب والموهوب إبراهيم مازة، إلى مصاف اللاعبين العالميين.

وهكذا بات متوسط الميدان الهجومي مازة (20 سنة) ضمن قائمة اللاعبين الذين صنعوا ستّة فرص تهديف حقيقية، في رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وشارك إبراهيم مازة في 12 مباراة بِرسم رابطة أبطال أوروبا، مُرتديا زي نادي بايرن ليفركوزن الألماني. يوجد بينها 8 لقاءات خاضها أساسيا.

ووفقا للموقع العالمي المتخصّص “أوبتا”، فإن مازة يشترك في هذا المركز مع الفرنسي ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)، والإسباني لامين يامال (برشلونة)، والتركي كينان يلدز (جوفانتوس).

وفي سياق ذي صلة، نقلت أحدث تقارير صحافة ألمانيا على لسان المدير الرياضي لِنادي بايرن ليفركوزن سيمون رولفس، قوله في آخر ظهور تلفزيوني له: “لدينا لاعب رائع في هذا المركز هو مازة، الذي سيتطور بِشكل استثنائي في السنوات المقبلة. ولهذا السبب أيضا لسنا بِحاجة إلى إعادة يوليان براندت”، الذي ينشط في المركز ذاته، ويرتدي حاليا زي النادي المحلي بوروسيا دورتموند.