مازة يرتقي إلى مصاف اللاعبين العالميين

ارتقى الدولي الجزائري الشاب والموهوب إبراهيم مازة، إلى مصاف اللاعبين العالميين.

وهكذا بات متوسط الميدان الهجومي مازة (20 سنة) ضمن قائمة اللاعبين الذين صنعوا ستّة فرص تهديف حقيقية، في رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وشارك إبراهيم مازة في 12 مباراة بِرسم رابطة أبطال أوروبا، مُرتديا زي نادي بايرن ليفركوزن الألماني. يوجد بينها 8 لقاءات خاضها أساسيا.

ووفقا للموقع العالمي المتخصّص “أوبتا”، فإن مازة يشترك في هذا المركز مع الفرنسي ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)، والإسباني لامين يامال (برشلونة)، والتركي كينان يلدز (جوفانتوس).

وفي سياق ذي صلة، نقلت أحدث تقارير صحافة ألمانيا على لسان المدير الرياضي لِنادي بايرن ليفركوزن سيمون رولفس، قوله في آخر ظهور تلفزيوني له: “لدينا لاعب رائع في هذا المركز هو مازة، الذي سيتطور بِشكل استثنائي في السنوات المقبلة. ولهذا السبب أيضا لسنا بِحاجة إلى إعادة يوليان براندت”، الذي ينشط في المركز ذاته، ويرتدي حاليا زي النادي المحلي بوروسيا دورتموند.

مقالات ذات صلة
آيت نوري ومازة خارج سباق رابطة الأبطال

آيت نوري ومازة خارج سباق رابطة الأبطال

الترجي التونسي يفوز على الأهلي المصري بهدف توغاي (فيديو)

الترجي التونسي يفوز على الأهلي المصري بهدف توغاي (فيديو)

مصطفى بيراف يقيم مأدبة إفطار على شرف السفراء الأفارقة

مصطفى بيراف يقيم مأدبة إفطار على شرف السفراء الأفارقة

أوّل خسارة إفريقية لـ”سوسطارة”

أوّل خسارة إفريقية لـ”سوسطارة”

اللاعبون يلتحقون مباشرة بإيطاليا لبداية تربص الخضر

اللاعبون يلتحقون مباشرة بإيطاليا لبداية تربص الخضر

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف

