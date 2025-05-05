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اقتصاد

ماسك يقترح استبدال موظفين حكوميين بالذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
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ماسك يقترح استبدال موظفين حكوميين بالذكاء الاصطناعي

 اقترح المسؤول الأوّل على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، ايلون ماسك، استغلال الذكاء الاصطناعي بدلا من العنصر البشري في بعض الوظائف الحكومية.

ووفقاً لما ذكره أحد الحاضرين في الجلسة المغلقة بمؤتمر معهد “ميلكن” العالمي، لوكالة بلومبرغ، تطرق الملياردير الأمريكي، ايلون ماسك، لموضوعات عديدة مع الممول مايكل ميلكن، أبرزها زراعة رقائق الدماغ في الجسم البشري والمعروفة باسم “نيورالينك”، وإلى التطورات الجارية في “سبيس إكس”.

ومنذ تعيين ايلون ماسك، مسؤولا أولا لوزارة الكفاءة الحكومية، بُغية تخفيض التكاليف الادارية الفدرالية، قام الأخير بالغاء العديد من الهيئات والوظائف الحكومية، ما خلق جوا مضطرا ومشحونا من قبل الكثير من الامريكيين ممن تأذّوا بهذا القرار، ما اضطرهم إلى تنظيم تظاهرات أمام مقرات شركات ماسك، على غرار تيسلا.

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