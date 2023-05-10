“ماسك” يكشف عن مزايا جديدة وغير مسبوقة لتويتر

أعلن مالك تويتر ايلون ماسك عن مزايا جديدة على المنصة تشمل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر الثلاثاء: “قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان دون أن تعطيهم رقم هاتفك”.

وأضاف ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر بدءًا من الأربعاء، لكنه لم يوضح هل ستكون المكالمات مشفرة هي الأخرى أم لا.

ميزة الاتصال على تويتر ستجعل منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران المزايا نفسها.