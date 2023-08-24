ماكرون: “علينا أن نحدّ بقوة من الهجرة” إلى فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه يتعيّن على بلاده أن “تحدّ بشكل كبير” من أعداد المهاجرين وفي مقدمتهم “المهاجرون غير الشرعيين”.

وأشار ماكرون في حوار مع مجلة “لوبوان” الأسبوعية ، إلى أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تمّ تأجيله مراراً.

وقال ماكرون “هل نحن غارقون في الهجرة؟ كلا. من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإنّ الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمرّ ويجب علينا أن نحدّ بقوّة من الهجرة، بدءاً بالهجرة غير الشرعية”.

وتعهّد الرئيس الفرنسي “تحقيق نتيجة” على هذا الصعيد، معتبراً ذلك “واجباً علينا”.

وأضاف “من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل”، لأنّ فرنسا “ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “علينا من جهة أخرى أيضاً أن نكون أكثر فاعلية في تقليص الهجرة، لكن يجب أن نواصل بموازاة ذلك التحرّك عبر المدرسة وآليات الاندماج والسلطة والجمهورية والاقتصاد”.

وأشار ماكرون إلى أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ درسه في الشتاء وأرجئ مراراً.

وتابع “سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية إحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة”.