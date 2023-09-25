ماكرون يعلن سحب السفير والقوات العسكرية الفرنسية من النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، أن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد.

وقال ماكرون إنه أبلغ رئيس البلاد المنقلب عليه محمد بازوم، أن بلاده قررت سحب سفيرها في الساعات المقبلة. إلى جانب إنها ما يسميه “التعاون العسكري مع السلطات في النيجر”.

وأوضح ماكرون أن الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 عنصرا، سيغادرون النيجر نحو بلادهم قبل نهاية العام الجاري.

ماكرون قبل أسبوع: سفير فرنسا “محتجز كرهينة” في النيجر

يأتي هذا بعد أن اعتبر ماكرون، في تصريح له يوم 16 سبتمبر، أن سفير بلاده في النيجر سيلفان إيتي ” محتجز كرهينة” لدى السلطات الحاكمة في البلاد.

وصرح ماكرون لوسائل الإعلام خلال زيارة محلية:”في النيجر، وبينما أتحدث إليكم، لدينا سفير ودبلوماسيون تم احتجازهم كرهائن في السفارة الفرنسية”.

وأضاف:”بما أن قادة النيجر لا يسمحون بدخول الإمدادات (الغذائية) إلى مجمع السفارة. فإن السفير يضطر إلى تناول الوجبات العسكرية فقط”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الانتقالية في النيجر عن إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لسفير فرنسا في البلاد وأفراد عائلته. وقالت إن الشرطة تلقّت تعليمات بطرده من السفارة.

وجاء ذلك، ساعات بعد نهاية مهلة 48 ساعة، التي منحها المجلس العسكري لمغادرة السفير الفرنسي، عقب الانقلاب على سلطات الرئيس المنتخب محمد بازوم.

Niger: l’ambassadeur français “pris en otage” selon Emmanuel Macron pic.twitter.com/iu5kGvqc64 — BFMTV (@BFMTV) September 16, 2023

تلفزيون النيجر: هذا ما عثرت عليه قوات الأمن في شاحنة للسفارة الفرنسية

ونشر التلفزيون العمومي في النيجر صباح الأربعاء 6 سبتمبر، صورا لأغراض عسكرية قال إن قوات الأمن عثرت عليها في شاحنة صغيرة خرجت من مقر السفارة الفرنسية في نيامي.

“وتم العثور على 16 زيًا عسكريا و21 قميصًا وزوجين من الأحذية مساء الثلاثاء، في شاحنة صغيرة بعد تفتيشها، عقب خروجها من مبنى السفارة”، يقول المصدر.

وقال التلفزيون إن الشاحنة كانت تقلّ قبل دخولها إلى السفارة، أثاثًا وبعض المعدات المملوكة لشخص فرنسي انتقل من منزله في المدينة إلى السفارة.

“وبعد تفتيش دقيق، تمّ السماح للمركبة بالدخول إلى السفارة. ولكن عند خروجها تم إجراء تفتيش ثان، ليعثر العناصر على هذه الأشياء”، يضيف تلفزيون النيجر.

ماكرون: أتحدث كل يوم مع رئيس النيجر بازوم

ويوم الجمعة 1 سبتمبر، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري.

وقال ماكرون حسب ما نشره حساب الإليزي في منصة إكس: “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن نؤيده، ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب”.

قبل أن يضيف:”أي قرارات سنتخذها (إزاء الانقلاب العسكري في النيجر)، ومهما كانت، ستكون بناء على الاتصالات مع بازوم”.

تطوّرات جديدة في قضية طرد السفير الفرنسي من النيجر

ويوم الخميس31 أوت، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية عن إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لسفير فرنسا في البلاد وأفراد عائلته. وقالت إن الشرطة تلقّت تعليمات بطرده من السفارة.

يأتي هذا ساعات بعد نهاية مهلة 48 ساعة، التي منحها المجلس العسكري لمغادرة السفير الفرنسي، عقب الانقلاب على سلطات الرئيس المنتخب محمد بازوم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد عن خارجية النيجر قولها إن “السفير الفرنسي لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي للسفارة”.

وقال المصدر إن الوزارة أبلغت وزير الخارجية الفرنسي بأن “أجهزة الشرطة قد تلقت بالفعل تعليمات بتنفيذ طرده (من مبنى السفارة في نيامي)”.

ماكرون يؤكد: سفير فرنسا في النيجر لا يزال في منصبه (فيديو)

ويوم الإثنين 28 أوت، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سفير فرنسا لدى النيجر، لا يزال في منصبه، على الرغم من انتهاء المهلة التي منحها له المجلس العسكري الحاكم، لمغادرة البلاد.

وقال ماكرون في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في الخارج:”لقد واجه الدبلوماسيون الفرنسيون في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان”.

قبل أن يضيف:”سواء في السودان، أو في النيجر في هذه اللحظة بالذات. وأحيي زميلكم وزملائكم الذين يتابعون هذا اللقاء من أماكن عملهم”. في إشارة إلى السفير الفرنسي في نيامي.

EN DIRECT | Conférence des Ambassadrices et des Ambassadeurs. Suivez le discours du Président @EmmanuelMacron: https://t.co/GO6Q4QWwLK — Élysée (@Elysee) August 28, 2023

وانتهت مساء الأحد 27 أوت، المهلة التي منحتها السلطات الحاكمة في النيجر لسفير فرنسا سيلفان إيتي من أجل مغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المعيّنة عقب انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم، قد أمهلت السفير الفرنسي في 25 أوت الجاري، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي، بعد نهاية المهلة، ورفض فرنسا الاعتراف بقرار قادة الانقلاب في النيجر.

ونفى المجلس العسكري يوم السبت، ما تداولته وسائل إعلام حول إمهال سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وذكر المجلس في بيان أن ما تمّ تداوله عن اعتبار السفراء المذكورين أشخاصا غير مرغوب فيهم بالنيجر “لا يعكس الحقيقة”. مؤكدا في نفس الوقت اتخاذ نفس الإجراء تجاه سفير فرنسا سيفلان إيتي.

ويتعهّد المجلس العسكري في النيجر بالانتقال إلى الحكم المدني في البلاد في مدة أقصاها 3 سنوات. وهو ما ترفضه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

وتصرّ “إيكواس” التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، على استمرار الرئيس المنتخب محمد بازوم في منصبه، كرئيس دستوري للبلاد.