إرسال سفن لتأمين مضيق هرمز:

ماكرون يقول “لا” لترامب

ماجيد ص.
إيمانويل ماكرون خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الدفاع، 17 مارس 2026.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل اجتماع لمجلس الدفاع حول الوضع في إيران والذي عقد اليوم الثلاثاء، 17 مارس، أن فرنسا لن تستجيب لدعوة ترامب بإرسال سفن حربية لفتح مضيق هرمز.

وقال ماكرون “لسنا طرفاً في النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبداً في عمليات فتح أو تحرير مضيق هرمز في السياق الحالي”.

ليضيف “مع ذلك، نحن على يقين بأنه بمجرد أن تهدأ الأوضاع، وأستخدم هذا المصطلح بمعناه الواسع عن قصد، أي بمجرد توقف حملة القصف الرئيسية، سنكون مستعدين، إلى جانب دول أخرى، لتولي مسؤولية نظام المرافقة.”

معتبرا أن “هذه مهمة معقدة، تنطوي على جوانب سياسية وتقنية، وبالطبع تشمل جميع الجهات المعنية بالنقل البحري”.

كما أضاف الرئيس الفرنسي أن هذا العمل سيتطلب “محادثات وخفضًا للتصعيد مع إيران، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عملية قسرية.”

مؤكدا أن هذه المهمة يجب أن تكون “منفصلة تمامًا عن العمليات العسكرية وحملات القصف الجارية”.

وطالب دونالد ترامب دول الناتو وغيرها من الدول المستوردة للنفط – بما في ذلك الصين – بإرسال سفن حربية لمساعدة الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز.

