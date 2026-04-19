ماليزيا.. حريق ضخم يلتهم 200 منزل ويشرد المئات (فيديو)
التهمت النيران 200 منزل في حريق هائل اجتاح قرية مائية في ماليزيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى تشريد المئات.
وذكرت وسائل إعلام ماليزية أن مئات الأشخاص صاروا بلا مأوى بعد أن دمر حريق حوالي 200 منزل في قرية ساحلية بولاية صباح اليوم الأحد.
At least 200 houses were reported to have burned down in a major fire in the floating village of Kampung Bahagia, Sandakan, Malaysia 🇲🇾 (19.04.2026) pic.twitter.com/FB0wb1BZJM
— Disaster News (@Top_Disaster) April 19, 2026
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن جيمي لاجونج، رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في منطقة سانداكان، القول إن السلطات تلقت بلاغا عن الحريق في المنطقة حوالي الساعة 1:32 صباحا (1732 بتوقيت غرينتش).
وأضاف “تسببت الرياح القوية وقرب المنازل من بعضها البعض في انتشار الحريق بسرعة، في حين جعل انخفاض منسوب المياه من الصعب الحصول على مصدر مياه مفتوح”.
واندلع الحريق في إحدى القرى المقامة على مجرى مائي، وهي قرى من منازل خشبية مبنية على ركائز.
وذكر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الحكومة الاتحادية تنسق مع سلطات ولاية صباح لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت للمتضررين.
وقال في منشور على فيسبوك “الأولوية الآن هي سلامة الضحايا وتقديم المساعدة الفورية على الأرض”.