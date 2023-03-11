 مالي: تأجيل الاستفتاء الدستوري إلى موعد لاحق

أعلن وزير الادارة الاقليمية واللامركزية المالي والمتحدث باسم الحكومة العقيد عبدو اللاي مايغا عن تأجيل الاستفتاء الدستوري في مالي إلى موعد لاحق بعدما كان مقررا يوم 19 مارس الجاري.

وأوضح مايغا، في تصريح للتلفزيون الوطني المالي أن هذا التأجيل له ما يبرره خاصة الصعوبات المتعلقة بتفعيل المناطق الجديدة والتأخير في اصدار البطاقة البيومترية الآمنة و هي ايضا بطاقة الناخب وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

لكن المسؤول المالي لم يوضح ما اذا كان لهذا التأجيل تأثير على الجدول الزمني الانتخابي بأكلمه.

وبصرف النظر عن الاستفتاء الدستوري، ينص الجدول الزمني الانتخابي على اجراء انتخابات مقترنة للسلطات المحلية (المجالس البلدية و الدائرة الاقليمية و المقاطعات ) في 25 ^;hk2023, و الانتخابات التشريعية في 29 أكتوبر و 29 نوفمبر 2023 و الانتخابات الرئاسية في 4 و 18 فبراير 2024.