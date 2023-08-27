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رياضة

ماندريا أحسن حارس مرمى في القسم الثاني الفرنسي

علي بهلولي
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ماندريا أحسن حارس مرمى في القسم الثاني الفرنسي
ح.م
أنطوني ماندريا

يمرّ حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا بِأفضل فتراته، في البطولة الفرنسية للقسم الثاني.

وإلى غاية سهرة السبت، لعب الحارس ماندريا 4 مقابلات مع فريقه كون، وخاض كامل أطوارها (360 دقيقة)، وبرع في الاحتفاظ بِالشباك نظيفة.

وحمى ماندريا شباك فريقه كون في الجولة الرابعة، وفاز رفقة زملائه بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي أجاكسيو.

وفي الجولات الثلاث السابقة، انتصروا أيضا على: المُضيّف نادي باريس (0-2)، وداخل القواعد أمام فريق بو (2-0)، وبعيدا عن الدّيار أمام نادي كونكارنو (0-2).

وساهم ماندريا بِقوّة في تسيّد فريقه كون لائحة ترتيب منافسة “اللّيغ 2″، حيث يجمع 12 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أميان بِفارق 3 نقاط.

ويشترك ماندريا في خاصّية الاحتفاظ بِالشّباك نظيفة، مع الفرنسي بريس موبلو حارس مرمى نادي غرونوبل، الذي بِدوره لعب 4 مقابلات كاملة غير منقوصة، ولم تهتزّ شباكه ولا مرّة واحدة.

وتعني هذه المعطيات الإيجابية، أن الحارس أنطوني ماندريا يحوز مستوى فنّيا عاليا ولياقة بدنية ممتازة، عشية مُواجهتَي “الخضر” أمام تنزانيا والسنيغال، في الـ 7 والـ 12 من سبتمبر المقبل، على التوالي.

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