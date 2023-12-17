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رياضة

ماندي يُطمئن بلماضي

علي بهلولي
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ماندي يُطمئن بلماضي
ح.م

استعاد اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة الأحد عافيته، وخاض مباراة رسمية على مستوى الأندية.

وكان المدافع ماندي غائبا عن الملاعب منذ ظهيرة الـ 19 من نوفمبر الماضي، بعد تعرّضه لِإصابة في الكاحل، خلال مشاركته في لقاء المنتخب الوطني والمُضيّف الموزمبيقي، ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك ماندي أساسيا في صفوف فريقه فياريال خارج القواعد أمام نادي ريال مدريد، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإسبانية. عِلما أن المباراة تُجرى عند كتابة هذه الأسطر.

ويكون عيسى ماندي قد طمأن النّاخب الوطني جمال بلماضي، قبل 27 يوما عن انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وخلال التصفيات الإفريقية، شارك عيسى ماندي أربع مرّات أساسيا، وتابع مقابلتَين من دكّة البدلاء. مُسجّلا هدفا، ومُوزّعا تمريرة حاسمة.

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